Festival du Jeu de Sarlat 4ème édition

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

L’association MOYENÂJEUX organise sa 4ème édition du Festival du Jeu de Sarlat au Centre Culturel le 14 et 15 février 2026.

Jeux familiaux, de plateaux, en bois, jeux de figurines, jeux de rôles, escape game, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Au programme, une grande variété de jeux proposée, allant des jeux de plateau, aux jeux en bois, en passant par des jeux de figurines, des jeux de rôle, etc. Vous rencontrerez également des éditeurs et créateurs. Un espace pour les jeunes enfants est prévu en collaboration avec le Relais Petite Enfance de Sarlat le samedi et avec l’association La petite maison (lieu d’accueil parents-enfants au Bugue). Cette année, deux nouveautés une bourse aux jeux d’occasion et des minis-tournois. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 21 43 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Jeu de Sarlat 4ème édition

L’événement Festival du Jeu de Sarlat 4ème édition Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir