Informations pratiques

Sully-sur-Loire

Festival du jeu de société

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 13:00:00

fin : 2026-10-10 00:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Festival du jeu de société

Sully Joue ! revient les 10 et 11 octobre 2026 à la Salle Blareau de Sully-sur-Loire. Pendant tout un week-end, passionnés et curieux pourront découvrir une grande variété de jeux de société et de wargames dans une ambiance conviviale et familiale. Animations, démonstrations, espace partenaires, restauration et buvette sur place rythmeront cet événement ludique ouvert à tous. Une belle occasion de partager un moment de détente, de stratégie et de découverte autour du jeu !

– Samedi : 13h à minuit

– Dimanche : 11h à 18h

Tarif : 2 € à partir de 12 ans. .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 34 43 61 96 ludocreabriques@gmail.com

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English :

Board Game Festival

L’événement Festival du jeu de société Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT SULLY-SUR-LOIRE