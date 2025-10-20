Festival du Jeu « Dés en Bulle » Figeac

Festival du Jeu « Dés en Bulle » Figeac lundi 20 octobre 2025.

Festival du Jeu « Dés en Bulle »

Place du Foirail Figeac Lot

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-20

La fédération Partir organise à nouveau cette année, pour le plaisir des petits et des grands, le festival du jeu « Dés en Bulle », avec un programme quotidien où les enfants pourront se faire maquiller, un espace petit enfance et les incontournables (jeux de société, multimédia, coin des livres, jeux de construction, jeux symboliques, jeux géants).

Le festival du jeu fête ces 30 ans, retour aux origines 1994 !

Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 62 20 ludo.fedepartir@orange.fr

English :

Once again this year, the Partir federation is organizing the « Dés en Bulle » games festival, for the enjoyment of young and old alike, with a daily program featuring face painting, a children’s area and the must-have games (board games, multimedia, book corner, construction games, symbolic games, giant games).

The games festival celebrates its 30th anniversary, back to its origins in 1994!

German :

Der Partir-Verband organisiert auch in diesem Jahr zur Freude von Groß und Klein das Spielefestival « Dés en Bulle », mit einem täglichen Programm, bei dem sich die Kinder schminken lassen können, einem Kleinkindbereich und den unverzichtbaren Spielen (Gesellschaftsspiele, Multimedia, Bücherecke, Konstruktionsspiele, symbolische Spiele, Riesenspiele).

Das Spielefestival feiert sein 30-jähriges Bestehen, zurück zu den Ursprüngen 1994!

Italiano :

La federazione Partir organizza anche quest’anno il festival dei giochi « Dés en Bulle », per la gioia di grandi e piccini, con un programma giornaliero che prevede la pittura del viso, un’area dedicata ai bambini e gli immancabili giochi (giochi da tavolo, multimediali, angolo dei libri, giochi di costruzione, giochi simbolici, giochi giganti).

Il festival dei giochi festeggia il suo 30° anniversario, tornando alle sue origini nel 1994!

Espanol :

La federación Partir organiza de nuevo este año el festival de juegos « Dés en Bulle », para deleite de grandes y pequeños, con un programa diario que incluye pintacaras, un espacio infantil y los juegos imprescindibles (juegos de mesa, multimedia, rincón del libro, juegos de construcción, juegos simbólicos, juegos gigantes).

El festival del juego celebra su 30º aniversario, ¡volviendo a sus orígenes en 1994!

