FESTIVAL DU JEU EN LAURAGAIS Lanta

L’association Ludoragais, présente sa 3ème édition du festival du jeu en Lauragais !
Le dimanche 28 septembre 2025, rendez-vous au boulodrome de la commune de Lanta, place de la poste pour une journée dédiée aux jeux, sous le signe de la bonne humeur !
Pour tous les joueurs, de tous âges et de tout niveau.
Au programme
Des jeux bien sûr ! au travers de tables animés par les bénévoles ou en jeux libres.
Des animations tournois, jeux de rôle, tombola et jeux en extérieur.
Une boutique (All 4 Play, bar à jeux et boutique toulousain) et une bourse au jeu.
La restauration est possible sur place (3 Food trucks et une buvette).
Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, venez jouer !
Evénement gratuit. .
BOULODROME Lanta 31570 Haute-Garonne Occitanie
English :
The Ludoragais association presents its 3rd edition of the Lauragais Game Festival!
German :
Der Verein Ludoragais, präsentiert seine 3. Ausgabe des Spielefestivals im Lauragais!
Italiano :
L’associazione Ludoragais presenta la terza edizione del festival dei giochi del Lauragais!
Espanol :
¡La asociación Ludoragais presenta su 3ª edición del festival de juegos Lauragais!
