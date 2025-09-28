FESTIVAL DU JEU EN LAURAGAIS Lanta

BOULODROME Lanta Haute-Garonne

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

L’association Ludoragais, présente sa 3ème édition du festival du jeu en Lauragais !

Le dimanche 28 septembre 2025, rendez-vous au boulodrome de la commune de Lanta, place de la poste pour une journée dédiée aux jeux, sous le signe de la bonne humeur !

Pour tous les joueurs, de tous âges et de tout niveau.

Au programme

Des jeux bien sûr ! au travers de tables animés par les bénévoles ou en jeux libres.

Des animations tournois, jeux de rôle, tombola et jeux en extérieur.

Une boutique (All 4 Play, bar à jeux et boutique toulousain) et une bourse au jeu.

La restauration est possible sur place (3 Food trucks et une buvette).

Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, venez jouer !

Evénement gratuit. .

English :

The Ludoragais association presents its 3rd edition of the Lauragais Game Festival!

German :

Der Verein Ludoragais, präsentiert seine 3. Ausgabe des Spielefestivals im Lauragais!

Italiano :

L’associazione Ludoragais presenta la terza edizione del festival dei giochi del Lauragais!

Espanol :

¡La asociación Ludoragais presenta su 3ª edición del festival de juegos Lauragais!

