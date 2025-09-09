Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués Salle Léo Lagrange Revigny-sur-Ornain
Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués Salle Léo Lagrange Revigny-sur-Ornain samedi 18 avril 2026.
Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués
Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 23:59:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Notre festival vise plusieurs objectifs
– Diversifier l’offre culturelle locale,
– Animer et valoriser le territoire et ses acteurs,
– Faire découvrir le monde du jeu sous toutes ses formes (jeu de plateau, coopératif, de rôle, jeu en bois, jeu de figurines, etc.),
– Réunir les habitants et visiteurs extérieurs avec l’idée du faire ensemble ,
– Mettre en valeur les associations locales du jeu (ludothèques, associations de joueurs),
– Mettre en valeur les entreprises locales (boutiques de jeux, brasserie, restauration, éditeur ou créateur de jeux, etc.).
Entrée gratuite. Accès PMR.Tout public
Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 31 86 52 69 contact@lesdeglinguesdujeu.org
English :
Our festival has several objectives:
? Diversify the local cultural offering,
? Animate and promote the region and its players,
? Introduce visitors to the world of gaming in all its forms (board games, cooperative games, role-playing games, wooden games, miniature games, etc.),
? Bringing together local residents and visitors from outside the region with the idea of « doing things together »,
? Promote local gaming associations (toy libraries, gaming associations),
? Showcase local businesses (game stores, brasseries, restaurants, game publishers and designers, etc.).
Free admission. PRM access.
German :
Unser Festival verfolgt mehrere Ziele:
? Das lokale Kulturangebot zu diversifizieren,
? Die Region und ihre Akteure beleben und aufwerten,
? Die Welt des Spiels in all seinen Formen (Brettspiel, kooperatives Spiel, Rollenspiel, Holzspiel, Spiel mit Figuren usw.) entdecken lassen,
? Einwohner und Besucher von außerhalb mit der Idee des « gemeinsamen Tuns » zusammenbringen,
? Die lokalen Spielvereinigungen (Ludotheken, Spielervereinigungen) aufwerten,
? Lokale Unternehmen aufwerten (Spieleshops, Brauereien, Restaurants, Spieleverlage oder -designer usw.).
Der Eintritt ist frei. Zugang für Behinderte.
Italiano :
Il nostro festival ha una serie di obiettivi:
? Diversificare l’offerta culturale locale,
? Animare e promuovere la regione e i suoi attori,
? Far conoscere il mondo del gioco in tutte le sue forme (giochi da tavolo, giochi cooperativi, giochi di ruolo, giochi in legno, giochi in miniatura, ecc,)
? Far incontrare i residenti locali e i visitatori esterni all’area con l’idea di « fare cose insieme »,
? Mettere in evidenza le associazioni ludiche locali (ludoteche, associazioni di giocatori),
? Mettere in evidenza le imprese locali (negozi di giochi, brasserie, ristoranti, editori o progettisti di giochi, ecc.)
Ingresso gratuito. Accesso PRM.
Espanol :
Nuestro festival tiene varios objetivos:
? Diversificar la oferta cultural local,
? Animar y promocionar la región y sus actores,
? Introducir a la gente en el mundo de los juegos en todas sus formas (juegos de mesa, juegos cooperativos, juegos de rol, juegos de madera, juegos en miniatura, etc.),
? Reunir a residentes locales y visitantes de fuera de la zona con la idea de « hacer cosas juntos »,
? Poner de relieve las asociaciones locales de juegos (ludotecas, asociaciones de jugadores),
? Poner de relieve las empresas locales (tiendas de juegos, brasseries, restaurantes, editores o diseñadores de juegos, etc.).
Entrada gratuita. Acceso PMR.
