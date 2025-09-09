Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués Salle Léo Lagrange Revigny-sur-Ornain

Festival du jeu Faux J'tons et Dés Truqués Salle Léo Lagrange Revigny-sur-Ornain samedi 18 avril 2026.

Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués

Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain Meuse

Samedi 2026-04-18 14:00:00

2026-04-18 2026-04-19

Notre festival vise plusieurs objectifs

– Diversifier l’offre culturelle locale,

– Animer et valoriser le territoire et ses acteurs,

– Faire découvrir le monde du jeu sous toutes ses formes (jeu de plateau, coopératif, de rôle, jeu en bois, jeu de figurines, etc.),

– Réunir les habitants et visiteurs extérieurs avec l’idée du faire ensemble ,

– Mettre en valeur les associations locales du jeu (ludothèques, associations de joueurs),

– Mettre en valeur les entreprises locales (boutiques de jeux, brasserie, restauration, éditeur ou créateur de jeux, etc.).

Entrée gratuite. Accès PMR. Tout public

Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 31 86 52 69 contact@lesdeglinguesdujeu.org

English :

Our festival has several objectives:

? Diversify the local cultural offering,

? Animate and promote the region and its players,

? Introduce visitors to the world of gaming in all its forms (board games, cooperative games, role-playing games, wooden games, miniature games, etc.),

? Bringing together local residents and visitors from outside the region with the idea of « doing things together »,

? Promote local gaming associations (toy libraries, gaming associations),

? Showcase local businesses (game stores, brasseries, restaurants, game publishers and designers, etc.).

Free admission. PRM access.

German :

Unser Festival verfolgt mehrere Ziele:

? Das lokale Kulturangebot zu diversifizieren,

? Die Region und ihre Akteure beleben und aufwerten,

? Die Welt des Spiels in all seinen Formen (Brettspiel, kooperatives Spiel, Rollenspiel, Holzspiel, Spiel mit Figuren usw.) entdecken lassen,

? Einwohner und Besucher von außerhalb mit der Idee des « gemeinsamen Tuns » zusammenbringen,

? Die lokalen Spielvereinigungen (Ludotheken, Spielervereinigungen) aufwerten,

? Lokale Unternehmen aufwerten (Spieleshops, Brauereien, Restaurants, Spieleverlage oder -designer usw.).

Der Eintritt ist frei. Zugang für Behinderte.

Italiano :

Il nostro festival ha una serie di obiettivi:

? Diversificare l’offerta culturale locale,

? Animare e promuovere la regione e i suoi attori,

? Far conoscere il mondo del gioco in tutte le sue forme (giochi da tavolo, giochi cooperativi, giochi di ruolo, giochi in legno, giochi in miniatura, ecc,)

? Far incontrare i residenti locali e i visitatori esterni all’area con l’idea di « fare cose insieme »,

? Mettere in evidenza le associazioni ludiche locali (ludoteche, associazioni di giocatori),

? Mettere in evidenza le imprese locali (negozi di giochi, brasserie, ristoranti, editori o progettisti di giochi, ecc.)

Ingresso gratuito. Accesso PRM.

Espanol :

Nuestro festival tiene varios objetivos:

? Diversificar la oferta cultural local,

? Animar y promocionar la región y sus actores,

? Introducir a la gente en el mundo de los juegos en todas sus formas (juegos de mesa, juegos cooperativos, juegos de rol, juegos de madera, juegos en miniatura, etc.),

? Reunir a residentes locales y visitantes de fuera de la zona con la idea de « hacer cosas juntos »,

? Poner de relieve las asociaciones locales de juegos (ludotecas, asociaciones de jugadores),

? Poner de relieve las empresas locales (tiendas de juegos, brasseries, restaurantes, editores o diseñadores de juegos, etc.).

Entrada gratuita. Acceso PMR.

