Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués Salle Léo Lagrange Revigny-sur-Ornain
samedi 24 avril 2027 · Salle Léo Lagrange · Revigny-sur-Ornain
Informations pratiques
Revigny-sur-Ornain
Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués
Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2027-04-24 14:00:00
fin : 2027-04-24 23:59:00
Date(s) :
2027-04-24 2027-04-25
Venez profiter d’un weekend sous le signe du jeu !
En famille ou entre amis, découvrez les dernières nouveautés ludiques, les espaces jeunesse, famille, initiés et les acteurs ludiques locaux.
Tombola, boutique et petite restauration.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Salle Léo Lagrange 6 Rue de la Tresse Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est +33 6 31 86 52 69 contact@lesdeglinguesdujeu.org
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English :
Come enjoy a weekend filled with games!
Whether with family or friends, discover the latest game releases, areas for kids, families, and experienced players, as well as local game developers.
Raffle, gift shop, and light refreshments.
Free admission.
L’événement Festival du jeu Faux J’tons et Dés Truqués Revigny-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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