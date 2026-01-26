Festival du jeu Rue du collège Flers

Festival du jeu

Rue du collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Du jeu pour tous, pour tous les âges, pour tous les goûts ! Venez vous amuser en famille et entre amis !

Divers jeux et animations tout au long du WE Lego, jeux en bois, jeux de société, jeux d’échecs, jeux vidéo rétro, jeux de cartes Magic sur la thématique des EMOTIONS.

Soirée spéciale jeux de rôle et jeux de plateau, de 20h à 22h.

Pour l’occasion la librairie Quartier Libre tiendra un stand en lien avec les émotions.

Goûter en vente sur place . .

Rue du collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 96 18 36 ludoepeorne@orange.fr

