Festival du jeu JOUONS! #8

Halle Bérégovoy 6 Rue Calmette Mondeville Calvados

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

2026-03-28 2026-03-29

Le festival du jeu JOUONS! #8 revient samedi 28 mars de 14h à 00h & dimanche 29 mars de 14h à 18h30 à la Halle Bérégovoy dans le centre-ville de Mondeville.

Le festival JOUONS! #8 c’est un grand festival où l’on joue ensemble, avec sa famille ou ses amis !

Des centaines de tables de jeux ouvertes tout le week-end, pour découvrir, jouer, rejouer, rire, essayer un jeu quelques minutes ou entamer des parties endiablées. Tout au long du week-end, le festival propose aussi un escape game, des jeux d’arcade, flipper et babyfoot, des parties de jeu de rôle, jeux vidéos et retro gaming, une fresque lego collaborative géante, des tournois, des prototypes de jeux proposés par les auteurs et éditeurs, un prix du jury…

Programme complet et infos pratiques à retrouver sur le site mondeville.fr sur nos réseaux sociaux. .

Halle Bérégovoy 6 Rue Calmette Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00 contact@mondeville.fr

English : Festival du jeu JOUONS! #8

The JOUONS! #8 returns on Saturday 28 March from 2pm to 12am & Sunday 29 March from 2pm to 6.30pm at the Halle Bérégovoy in Mondeville town centre.

The JOUONS! #8 is a big festival where you can play together, with your family or friends!

