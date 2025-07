Festival du Jeu La Rochelle

Festival du Jeu La Rochelle samedi 13 septembre 2025.

Festival du Jeu

Place François Mitterrand (esplanade de la Médiathèque Michel Crépeau) La Rochelle Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

L’association La Rochelle Ludique organise cette année la première édition du festival de jeu de La Rochelle.

Plus de 40 bénévoles et une dizaine d’associations accueilleront les joueuses et joueurs pour cette journée exceptionnelle.

Place François Mitterrand (esplanade de la Médiathèque Michel Crépeau) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Game festival

The La Rochelle Ludique association is organizing the first edition of the La Rochelle Game Festival.

More than 40 volunteers and a dozen associations will be on hand to welcome gamers for this exceptional day.

German : Spielefestival

Der Verein La Rochelle Ludique organisiert dieses Jahr die erste Ausgabe des Spielefestivals in La Rochelle.

Mehr als 40 Freiwillige und ein Dutzend Vereine werden die Spielerinnen und Spieler an diesem außergewöhnlichen Tag willkommen heißen.

Italiano :

Quest’anno, l’associazione La Rochelle Ludique organizza la prima edizione del Festival dei giochi di La Rochelle.

Più di 40 volontari e una dozzina di associazioni saranno a disposizione per accogliere i giocatori in questa giornata eccezionale.

Espanol : Festival del juego

Este año, la asociación La Rochelle Ludique organiza la primera edición del festival de juegos de La Rochelle.

Más de 40 voluntarios y una decena de asociaciones estarán presentes para acoger a los jugadores en esta jornada excepcional.

