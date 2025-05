Festival du jeu : Luce en jeux – Médiathèque-Ludothèque René Goscinny Sainte-Luce-sur-Loire, 24 mai 2025 10:00, Sainte-Luce-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Adulte, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap, Etudiant

Vendredi 23 et samedi 24 mai, la médiathèque-ludothèque René Goscinny organise le festival « Luce en jeux ». Au menu : une soirée vendredi 23 mai pour (re)découvrir les jeux de la ludothèque, de 16h à 19h pour les familles et de 20h à 23h pour les adolescents et les adultes, avec l’association lucéenne PAF. La matinée du samedi sera consacrée aux jeux d’enquête en équipe et aux jeux pour les petits jusqu’à 6 ans. De 14h à 18h, un bar à jeux en plein air permettra de profiter d’un moment ludique au soleil

Médiathèque-Ludothèque René Goscinny Sainte-Luce-sur-Loire 44980