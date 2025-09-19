Festival du jeu LULU PRÊT’ Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre Trans-sur-Erdre
Festival du jeu LULU PRÊT’ Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre Trans-sur-Erdre vendredi 19 septembre 2025.
Festival du jeu LULU PRÊT’
Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : 
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-19
Venez célébrez les 10 ans de Lulu Prêt’ lors d’un week-end jeu !
Proftez d’un week-end jeu avec l’association Lulu Prêt’ !
Tournois de puzzles, belote, échecs, kingdomino et bien d’autres vous attendent !
Vendredi 19 septembre de 20h à minuit
– Concours de puzzle 1 000 pièces binômes adultes (possible avec 1 mineur-e dès 12 ans) 20 € par équipe
– Tournoi Kingdomino
Samedi 20 septembre
– 10h 12h Concours de puzzle 500 pièces binômes de moins de 12 ans 15 € par équipe
– 11h 13h Tournoi Quarto
– 13h 17h Tournoi Colt Express
– 14h 18h Tournoi de Belote
– 18h 20h Tournoi Kami
– 21h 00h Tournoi Challengers
Dimanche 21 septembre
La ludothèque se pare de ses plus beaux atouts pour fêter ses 10 ans ! Venez jouer, rire et partager un moment convivial tout au long du week-end !
N’oubliez pas de vous inscrire via HelloAsso pour les concours de puzzle et par mail ou téléphone pour les autres tournois. .
Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 92 45 93 ludo.lulupret@gmail.com
English :
Celebrate 10 years of Lulu Prêt’ with a weekend of games!
German :
Feiern Sie das 10-jährige Bestehen von Lulu Prêt’ bei einem Spielewochenende!
Italiano :
Venite a festeggiare i 10 anni di Lulu Prêt’ con un weekend di giochi!
Espanol :
¡Ven a celebrar los 10 años de Lulu Prêt’ con un fin de semana de juegos!
