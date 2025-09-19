Festival du jeu LULU PRÊT’ Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre Trans-sur-Erdre

Festival du jeu LULU PRÊT’

Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Venez célébrez les 10 ans de Lulu Prêt’ lors d’un week-end jeu !

Proftez d’un week-end jeu avec l’association Lulu Prêt’ !

Tournois de puzzles, belote, échecs, kingdomino et bien d’autres vous attendent !

Vendredi 19 septembre de 20h à minuit

– Concours de puzzle 1 000 pièces binômes adultes (possible avec 1 mineur-e dès 12 ans) 20 € par équipe

– Tournoi Kingdomino

Samedi 20 septembre

– 10h 12h Concours de puzzle 500 pièces binômes de moins de 12 ans 15 € par équipe

– 11h 13h Tournoi Quarto

– 13h 17h Tournoi Colt Express

– 14h 18h Tournoi de Belote

– 18h 20h Tournoi Kami

– 21h 00h Tournoi Challengers

Dimanche 21 septembre

La ludothèque se pare de ses plus beaux atouts pour fêter ses 10 ans ! Venez jouer, rire et partager un moment convivial tout au long du week-end !

N’oubliez pas de vous inscrire via HelloAsso pour les concours de puzzle et par mail ou téléphone pour les autres tournois. .

Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre 25 Rue de Saint-Mandé Trans-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 92 45 93 ludo.lulupret@gmail.com

English :

Celebrate 10 years of Lulu Prêt’ with a weekend of games!

German :

Feiern Sie das 10-jährige Bestehen von Lulu Prêt’ bei einem Spielewochenende!

Italiano :

Venite a festeggiare i 10 anni di Lulu Prêt’ con un weekend di giochi!

Espanol :

¡Ven a celebrar los 10 años de Lulu Prêt’ con un fin de semana de juegos!

L’événement Festival du jeu LULU PRÊT’ Trans-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis