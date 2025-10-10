Festival du jeu Martingale Boulevard des Lices Arles

Festival du jeu Martingale

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025 de 17h à 2h. Boulevard des Lices 13200 Arles Bouches-du-Rhône

Martingale organise la 12ème édition de son festival du jeu du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025

Au programme des jeux de société (nouveautés, classiques, pépites…), des jeux en bois, des tournois, des animations, des concours, une tombola, une buvette, une restauration sur place …



Les horaires: le vendredi 11 de 18h00 à 02h00, le samedi 12 de 10h00 à 02H00, le dimanche 13 de 10h00 à 18h00.



Que vous soyez seul ou à plusieurs, jeune ou moins jeune, en famille ou entre amis, novice ou expert, nous vous attendons pour un week-end complet de jeux. L’entrée est libre et gratuite. .

Boulevard des Lices 13200 Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 66 15 51 31 martingale.festivaldujeu@gmail.com

English :

Martingale organizes the 12th edition of its game festival from Friday, October 10 to Sunday, October 12, 2025

German :

Martingale veranstaltet vom Freitag, den 10. bis Sonntag, den 12. Oktober 2025 die 12. Ausgabe seines Spielefestivals.

Italiano :

Martingale organizza la 12ª edizione del suo festival dei giochi da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2025.

Espanol :

Martingale organiza la 12ª edición de su festival de juegos del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2025.

