Festival du jeu Auberge Landaise Mont-de-Marsan

Festival du jeu

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Le Festival du Jeu revient à Mont-de-Marsan !

Pour sa 6ᵉ édition, Mont2Ludik organise son traditionnel Festival du Jeu de Société, un week-end entier dédié à la convivialité, à la découverte et aux jeux pour tous les âges. Et c’est gratuit !

Dates Samedi 31 janvier 2026 de 10h à 3h du matin & Dimanche 1er février 2026 de 10h à 18h

Lieu Auberge Landaise, Mont-de-Marsan

Au programme

Des jeux de société modernes, mais aussi des classiques comme le Bridge, le Go, les Dames et les Échecs.

Des tournois, tables de jeux et animations tout au long de la journée.

La présence de créateurs et éditeurs, ainsi que la boutique partenaire Ludiklandes pour repartir avec vos coups de cœur ludiques.

Une tombola, des snacks et box repas pour tenir le cap de vos parties endiablées !

Que vous soyez novice, joueur aguerri ou simple curie .

Auberge Landaise 328 Rue de l’Aubergé Landaise Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine mont2ludik@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du jeu

L’événement Festival du jeu Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-31 par OT Mont-de-Marsan