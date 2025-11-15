Festival du Jeu Salle Saint Martin et gymnase St Martin Montélimar
Festival du Jeu Salle Saint Martin et gymnase St Martin Montélimar samedi 15 novembre 2025.
Festival du Jeu
Salle Saint Martin et gymnase St Martin 7 avenue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Venez en famille ou entre amis découvrir des dizaines de jeux de société.
Salle Saint Martin et gymnase St Martin 7 avenue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 38 00 26 lamusoir@free.fr
English :
Come with family and friends to discover dozens of board games.
German :
Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und entdecken Sie Dutzende von Gesellschaftsspielen.
Italiano :
Venite con la vostra famiglia o i vostri amici a scoprire decine di giochi da tavolo.
Espanol :
Venga con su familia o amigos a descubrir decenas de juegos de mesa.
L’événement Festival du Jeu Montélimar a été mis à jour le 2025-10-23 par Montélimar Tourisme Agglomération