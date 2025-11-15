Festival du Jeu Salle Saint Martin et gymnase St Martin Montélimar

Festival du Jeu

Salle Saint Martin et gymnase St Martin 7 avenue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez en famille ou entre amis découvrir des dizaines de jeux de société.

.

Salle Saint Martin et gymnase St Martin 7 avenue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 38 00 26 lamusoir@free.fr

English :

Come with family and friends to discover dozens of board games.

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und entdecken Sie Dutzende von Gesellschaftsspielen.

Italiano :

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici a scoprire decine di giochi da tavolo.

Espanol :

Venga con su familia o amigos a descubrir decenas de juegos de mesa.

L’événement Festival du Jeu Montélimar a été mis à jour le 2025-10-23 par Montélimar Tourisme Agglomération