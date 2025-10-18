Festival du jeu Péronne
Festival du jeu Péronne samedi 18 octobre 2025.
Festival du jeu
4 Avenue de la République Péronne Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Rejoignez-nous pour une fête conviviale autour du jeu de société !
4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com
English :
Join us for a board game party!
German :
Wir freuen uns auf eine gesellige Party rund um das Brettspiel!
Italiano :
Unitevi a noi per una festa di giochi da tavolo!
Espanol :
¡Ven y únete a nosotros en una fiesta de juegos de mesa!
L’événement Festival du jeu Péronne a été mis à jour le 2025-09-23 par OT HAUTE SOMME PERONNE