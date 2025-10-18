Festival du jeu Péronne

Festival du jeu Péronne samedi 18 octobre 2025.

Festival du jeu

4 Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Rejoignez-nous pour une fête conviviale autour du jeu de société !

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

Join us for a board game party!

German :

Wir freuen uns auf eine gesellige Party rund um das Brettspiel!

Italiano :

Unitevi a noi per una festa di giochi da tavolo!

Espanol :

¡Ven y únete a nosotros en una fiesta de juegos de mesa!

