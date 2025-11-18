Festival du jeu Salle des fêtes Pierrelatte

Festival du jeu

Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Organisé par l’association Yaka’Gagner. Jeux, tournois, boutiques, maison d’édition et plus encore !

Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 88 30 14 yakagagner@gmail.com

English :

Organized by the Yaka’Gagner association. Games, tournaments, stores, publishing house and more!

German :

Organisiert von der Vereinigung Yaka’Gagner. Spiele, Turniere, Shops, Verlag und vieles mehr!

Italiano :

Organizzato dall’associazione Yaka’Gagner. Giochi, tornei, negozi, casa editrice e altro ancora!

Espanol :

Organizado por la asociación Yaka’Gagner. Juegos, torneos, tiendas, editorial ¡y mucho más!

L’événement Festival du jeu Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence