Festival du jeu Salle des fêtes Pierrelatte
Festival du jeu Salle des fêtes Pierrelatte mardi 18 novembre 2025.
Festival du jeu
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 10:00:00
fin : 2025-11-18 19:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Organisé par l’association Yaka’Gagner. Jeux, tournois, boutiques, maison d’édition et plus encore !
Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 88 30 14 yakagagner@gmail.com
English :
Organized by the Yaka’Gagner association. Games, tournaments, stores, publishing house and more!
German :
Organisiert von der Vereinigung Yaka’Gagner. Spiele, Turniere, Shops, Verlag und vieles mehr!
Italiano :
Organizzato dall’associazione Yaka’Gagner. Giochi, tornei, negozi, casa editrice e altro ancora!
Espanol :
Organizado por la asociación Yaka’Gagner. Juegos, torneos, tiendas, editorial ¡y mucho más!
