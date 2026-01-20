FESTIVAL DU JEU SALLE DES FÊTES Seysses

FESTIVAL DU JEU

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes à Seysses!

Le Comité Festif Seyssois organise une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes loup-garou géant, jeux en bois, jeux XXL, escape game, wargame, Lego… .

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie Comitéfestifseyssoiscfs31600@gmail.com

English :

A new edition of the festival of games in all their forms in Seysses!

L’événement FESTIVAL DU JEU Seysses a été mis à jour le 2026-01-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE