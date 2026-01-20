FESTIVAL DU JEU SALLE DES FÊTES Seysses

Une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes à Seysses!
Le Comité Festif Seyssois organise une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes loup-garou géant, jeux en bois, jeux XXL, escape game, wargame, Lego…   .

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie   Comitéfestifseyssoiscfs31600@gmail.com

A new edition of the festival of games in all their forms in Seysses!

