FESTIVAL DU JEU SALLE DES FÊTES Seysses

SALLE DES FÊTES 225 chemin Boulbènes Seysses Haute-Garonne
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
2026-03-21
Une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes à Seysses!
Le Comité Festif Seyssois organise une nouvelle édition du festival du jeu sous toutes ses formes loup-garou géant, jeux en bois, jeux XXL, escape game, wargame, Lego… .
English :
A new edition of the festival of games in all their forms in Seysses!
