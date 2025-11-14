Festival du jeu Tremblay Val-Couesnon

Festival du jeu

Tremblay Salle multi-activités Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-14 16:30:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Le ludothèque À vous de jouer ! vous invite au festival du jeu.

Au programme

Des espaces de jeu permanents

– Espace petite enfance (0-3 ans)

– Espace maison du semblant (jusqu’à 6 ans)

– Espace construction (tout public)

– Espace jeux d’adresse et jeux géants (tout public)

– Espace jeux de règles (tout public)

– Escape game (tout public inscription sur place)

Les animations du samedi

– 14h-17h Atelier créatif avec le groupe Parent/Parole

– 14h-17h Jeu artistique

– 14h-18h Atelier jeu numérique

– 16h Concours de puzzle (inscription sur place équipes de 2 à 6 joueurs)

– 20h-23h Soirée jeux (jeux de règles uniquement les autres espaces seront fermés apporter une petite gourmandise à partager)

Les animations du dimanche

– 10h-18h Escape game (inscription sur place équipes de 2 à 6 joueurs)

– 14h-18h Atelier jeu numérique

– Espace jeu d’occasion animation et vente avec Pioche et Rejoue

– 16h30 Concours d’avions en papier Atelier de création

Vous pourrez rencontrer des créateurs de jeux, découvrir leurs univers et tester leurs dernières créations.

Un espace de gratuité sera également proposé, vous pourrez y déposer les jeux et jouets que vous n’utilisez plus afin qu’ils soient partagés et trouvent une nouvelle vie auprès d’autres joueurs.

Espace pause et goûter à disposition dans le hall d’entrée

Tout public

Gratuit .

Gratuit

