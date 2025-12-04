Festival du jeu vidéo Chinon

Festival du jeu vidéo

2 Allée Pierre Mendès France Chinon Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Au programme tournois Mario Kart et Fifa, rétrogaming, Fab Lab, jeux de rôles et de société. Exposition en présence de Mario et Luigi.

2 Allée Pierre Mendès France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 10 48

English :

On the program: Mario Kart and Fifa tournaments, retrogaming, Fab Lab, role-playing and board games. Exhibition with Mario and Luigi.

