Festival du jeu vidéo Les explorateurs du numérique Gymnase du Val Vert Le Puy-en-Velay

Festival du jeu vidéo Les explorateurs du numérique

Gymnase du Val Vert Avenue du Val Vert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-06 13:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Plongez dans l’univers du jeu vidéo lors du festival “Les Explorateurs du Numérique” au Puy-en-Velay ! Rendez-vous le samedi 6 décembre, de 13h à 18h, au gymnase du Val-Vert pour tester, jouer et découvrir.

Gymnase du Val Vert Avenue du Val Vert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40 contact.ville@lepuyenvelay.fr

English :

Dive into the world of video games at Les Explorateurs du Numérique festival in Le Puy-en-Velay! Join us on Saturday, December 6, from 1pm to 6pm, at the Val-Vert gymnasium to test, play and discover.

German :

Tauchen Sie beim Festival Les Explorateurs du Numérique in Le Puy-en-Velay in die Welt der Videospiele ein! Wir treffen uns am Samstag, den 6. Dezember, von 13 bis 18 Uhr in der Sporthalle Val-Vert, um zu testen, zu spielen und zu entdecken.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dei videogiochi al festival Les Explorateurs du Numérique di Le Puy-en-Velay! Unitevi a noi sabato 6 dicembre, dalle 13.00 alle 18.00, presso la palestra Val-Vert per testare, giocare e scoprire.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de los videojuegos en el festival Les Explorateurs du Numérique de Le Puy-en-Velay Únase a nosotros el sábado 6 de diciembre, de 13:00 a 18:00, en el gimnasio Val-Vert para probar, jugar y descubrir.

