Festival du jeu vidéo MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 2 et 3 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Les moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Une trentaine de consoles de différentes générations à (re) découvrir !

Une trentaine de consoles de différentes générations à (re) découvrir! De l'Amstrad CPC 464 à la PS5!!!

Dans le cadre des 1ers vendredis du mois, vendredi 2 janvier à partir de 19h.

Et samedi 3 janvier à partir de 14h.

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine