Festival du jeu vidéo Médiathèque du MIX Mourenx

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-31

2025-10-15

Pour sa 10 ème édition, le Festival du Jeu vidéo s’ouvre à un large public qui retrouvera tournois, casques VR, bornes d’arcade, expos, tablettes… mais aussi un escape game, des soirées où se mêlent jeux vidéo et jeux de société, des rencontres avec des professionnels, des jeux vidéo coopératifs…

Rendez-vous à Mourenx et à Orthez !

Programme détaillé à venir. .

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 contact@le-mix.fr

