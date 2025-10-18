Festival du jeu vidéo Rencontre Médiathèque du MIX Mourenx

Festival du jeu vidéo Rencontre

Festival du jeu vidéo Rencontre Médiathèque du MIX Mourenx samedi 18 octobre 2025.

Festival du jeu vidéo Rencontre

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Avec Xavier Sellier, créateur de jeux vidéo. Découverte de son parcours, ses projets. Echanges autour du monde du jeu indé .   .

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84  contact@le-mix.fr

English : Festival du jeu vidéo Rencontre

German : Festival du jeu vidéo Rencontre

Italiano :

Espanol : Festival du jeu vidéo Rencontre

L’événement Festival du jeu vidéo Rencontre Mourenx a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Coeur de Béarn