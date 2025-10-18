Festival du jeu vidéo Rencontre Médiathèque du MIX Mourenx

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Avec Xavier Sellier, créateur de jeux vidéo. Découverte de son parcours, ses projets. Echanges autour du monde du jeu indé . .

Médiathèque du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 84 contact@le-mix.fr

