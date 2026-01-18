Festival du Journalisme Sportif 2026

Laval Mayenne

Le festival du journalisme sportif revient à Laval pour une troisième édition.

Le Festival du Journalisme Sportif de Laval en Mayenne permet la rencontre entre le grand public et ceux qui nous font vivre les grands moments d’émotion que nous offre le sport les journalistes sportifs.

Ce festival unique en France se fixe comme ambition de célébrer le rôle majeur que joue le sport dans les médias, mais aussi leur rôle dans la mythologie du sport et notre mémoire collective.

Il vise aussi à refléter l’intérêt éternel du public pour l’exploit, individuel et collectif.

Entrée libre, sur réservation .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

The sports journalism festival returns to Laval for a third edition.

