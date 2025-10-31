Festival du légendaire contes et musiques celtiques Chartres

Festival du légendaire contes et musiques celtiques Chartres vendredi 31 octobre 2025.

Festival du légendaire contes et musiques celtiques

Pont de Mainvilliers Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 EUR

Début : Vendredi 2025-10-31 17:30:00

Dans une atmosphère de frissons et de légendes, Patrick Caudal convoque fées, korrigans, revenants et géants autour de récits fantastiques. Bodhran, cornemuse et lyre bardique fusionnent conte et musique pour une plongée envoûtante dans l’imaginaire celtique.

Quand la nuit d’Halloween murmure à l’oreille des vivants, les frontières se dissolvent entre notre monde et celui des esprits. Contes et musiques celtiques invite à ce moment précieux les légendes irlandaises, galloises ou bretonnes s’animent avec puissance sous les mots de Patrick Caudal. Gong du bodhran, volutes de cornemuse, arpèges de lyre bardique… la musique transporte autant que les histoires fées lumineuses, korrigans farceurs, géants imposants ou revenants mystérieux peuplent ces récits à la fois effrayants et magiques. C’est un voyage sensoriel tout en contrastes — frissons mêlés de rires, ombres rompues par la musique, terre ancestrale éveillée par la voix du conteur. 5 .

Pont de Mainvilliers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 15 00 infos@lelegendaire.com

English :

In an atmosphere of chills and legends, Patrick Caudal conjures up fairies, korrigans, ghosts and giants around fantastic tales. Bodhran, bagpipes and bardic lyre fuse storytelling and music for a spellbinding plunge into the Celtic imagination.

German :

In einer Atmosphäre des Schauderns und der Legenden ruft Patrick Caudal Feen, Korrigans, Wiedergänger und Riesen zu fantastischen Erzählungen zusammen. Bodhran, Dudelsack und Bardische Leier verschmelzen Märchen und Musik zu einem betörenden Eintauchen in die keltische Vorstellungswelt.

Italiano :

In un’atmosfera di brividi e leggende, Patrick Caudal evoca fate, korrigan, fantasmi e giganti per raccontare storie fantastiche. Bodhran, cornamusa e lira bardica uniscono narrazione e musica per un tuffo incantato nell’immaginario celtico.

Espanol :

En una atmósfera de escalofríos y leyendas, Patrick Caudal conjura hadas, korrigans, fantasmas y gigantes para contar historias fantásticas. Bodhran, gaitas y lira bárdica combinan narración y música para una inmersión hechizante en el imaginario celta.

