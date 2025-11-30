Festival du légendaire tour du monde en contes et en musiques Chartres

Festival du légendaire tour du monde en contes et en musiques

Pont de Mainvilliers Chartres Eure-et-Loir

Dimanche 2025-11-30 14:00:00

2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Un voyage sensoriel autour de la planète plongez dans les contes & musiques du Kurdistan, du Maghreb, du Japon… Voix, instruments ancestraux, danses sonores vous entraînent au cœur des cultures. Une fête de clôture vibrante, riche d’émotions & de découvertes.

Laissez-vous emporter par un panorama culturel étonnant, où chaque récit est une fenêtre ouverte sur un monde lointain. Le spectacle réunit des conteurs et musiciens autour du Kurdistan, du Maghreb et du Japon, mêlant contes, chants, percussions, luths traditionnels et gongs. D’un moment à l’autre la voix envoûtante de Baran Süer au daf, les mélodies du guembri ou bendir portées par Nezha Lakhal-Chevé, les rythmes assurés du taïko japonais ou la finesse des luths biwa et shamisen… Chaque morceau raconte une histoire, chaque instrument porte un héritage. C’est une célébration de la diversité, des langues et des traditions, un pont entre les cultures. Laissez vos sens voyager, vos pas vous guider vers l’ailleurs, vos oreilles découvrir ce que vos yeux ignorent. 5 .

Pont de Mainvilliers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 84 15 00 infos@lelegendaire.com

English :

A sensory voyage around the planet: immerse yourself in the tales and music of Kurdistan, the Maghreb, Japan? Voices, ancestral instruments, sonorous dances take you to the heart of cultures. A vibrant closing party, rich in emotion and discovery.

German :

Eine sinnliche Reise rund um den Globus: Tauchen Sie ein in die Märchen und Musik aus Kurdistan, dem Maghreb, Japan? Stimmen, uralte Instrumente und Klang-Tänze entführen Sie in das Herz der Kulturen. Ein vibrierendes Abschlussfest, reich an Emotionen und Entdeckungen.

Italiano :

Un viaggio sensoriale intorno al pianeta: immergersi nei racconti e nella musica del Kurdistan, del Nord Africa e del Giappone? Voci, strumenti ancestrali e danze sonore vi porteranno nel cuore di diverse culture. Una festa di chiusura vibrante, ricca di emozioni e di scoperte.

Espanol :

Un viaje sensorial alrededor del planeta: sumérjase en los cuentos y la música del Kurdistán, el norte de África y Japón.. Voces, instrumentos ancestrales y danzas sonoras le llevarán al corazón de diferentes culturas. Una vibrante fiesta de clausura, llena de emociones y descubrimientos.

