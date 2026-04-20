Festival du Lin atelier Bouquet de moisson en blé tressé La grange de la chouette La Chapelle-sur-Dun

La Chapelle-sur-Dun

Festival du Lin atelier Bouquet de moisson en blé tressé

La grange de la chouette 118 Rue du Puits La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre du festival du lin, un atelier bouquet de moissonne blé tressé est proposé par Emma Bruschi, créatrice de mode

Emma a reçu le Prix 19M des Métiers d’art de CHANEL lors du 35e Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode Hyères 2020. Les matières premières, l’artisanat, le savoir-faire, la transmission et

l’expérimentation sont au coeur de son travail.

Depuis 2021, elle cultive du seigle dans la ferme familiale, afin de travailler avec ses propres matières et de lier ainsi le geste d’agricultrice à celui de designer. À la suite de la parution de son livre Savoir & Faire Objets et gestes d’autrefois, Emma propose de faire revivre ces objets oubliés à travers des moments de partage.

Cet atelier invite à réaliser un bouquet de moisson traditionnel à partir de paille de seigle et de blé initiation au tressage à la main et au rouet.

Symbole de fertilité, de dévotion, d’amour et de chance, le bouquet de moisson est à accrocher chez soi ou à offrir à une personne chère.

Nombre de places limité 10 max sur réservation

à l’adresse emma.bruschi@hotmail.fr ou 06 75 11 18 31

Tarif 40 €

Matériel Fourni Rouet, blé, seigle, ciseaux, bacs, fil,..

De 14h à 17h à la grange de la chouette, 118 Rue du Puits (Parking croisement rue du puits et D75) .

La grange de la chouette 118 Rue du Puits La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 11 18 31 emma.bruschi@hotmail.fr

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English : Festival du Lin atelier Bouquet de moisson en blé tressé

L’événement Festival du Lin atelier Bouquet de moisson en blé tressé La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre