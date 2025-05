Festival du Lin Défilé de mode – Saint-Pierre-le-Viger, 6 juillet 2025 12:20, Saint-Pierre-le-Viger.

Seine-Maritime

Festival du Lin Défilé de mode Saint-Pierre-le-Viger Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 12:20:00

fin : 2025-07-06 14:30:00

Date(s) :

2025-07-06

En raison des conditions météorologiques parfois capricieuses et pour garder un effet de surprise, nous avons choisi de ne vous dévoiler le site qui accueillera le défilé que quelques jours avant. Vous serez informés du lieu choisi sur notre site internet et par les réseaux sociaux. Il se déroulera dans la commune de St Pierre le Viger.

Les 250 bénévoles du festival seront également ravis de vous orienter lors de votre visite.

2 défilés 11h30 et 14h30.

Tarif 6 €, nombre de places limité

Réservation possible sur festivaldulin.org

Créateurs

Alchymia Prêt-à-porter coloré et bio

Anne Fo créations Inspirations asiatiques

Art métisse Utilisation du wax

Centre Social Apostrophe Club couture

Epopée Créations en matières nobles

Fifi au jardin Vestes de pluie

Iacta Vêtements confortables et durables

Isabelle Faure Vestes en laine

Les Chapeaux de l’atelier B Chapeaux

Maison Octavia Sur-mesure et prêt à porter

Marie Bigot Tenues de soirée

Mijuin Vêtements en lin français

Ophélène Vêtements responsables

Temps d’chien Imperméables sur-mesure

Coordination artistique

Jennifer Gallet-Salmi pour JG Model’s avec la participation d’Artistes et Modèles en Seine

En raison des conditions météorologiques parfois capricieuses et pour garder un effet de surprise, nous avons choisi de ne vous dévoiler le site qui accueillera le défilé que quelques jours avant. Vous serez informés du lieu choisi sur notre site internet et par les réseaux sociaux. Il se déroulera dans la commune de St Pierre le Viger.

Les 250 bénévoles du festival seront également ravis de vous orienter lors de votre visite.

2 défilés 11h30 et 14h30.

Tarif 6 €, nombre de places limité

Réservation possible sur festivaldulin.org

Créateurs

Alchymia Prêt-à-porter coloré et bio

Anne Fo créations Inspirations asiatiques

Art métisse Utilisation du wax

Centre Social Apostrophe Club couture

Epopée Créations en matières nobles

Fifi au jardin Vestes de pluie

Iacta Vêtements confortables et durables

Isabelle Faure Vestes en laine

Les Chapeaux de l’atelier B Chapeaux

Maison Octavia Sur-mesure et prêt à porter

Marie Bigot Tenues de soirée

Mijuin Vêtements en lin français

Ophélène Vêtements responsables

Temps d’chien Imperméables sur-mesure

Coordination artistique

Jennifer Gallet-Salmi pour JG Model’s avec la participation d’Artistes et Modèles en Seine .

Saint-Pierre-le-Viger 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

English : Festival du Lin Défilé de mode

Due to the sometimes capricious weather conditions, and in order to maintain the element of surprise, we have chosen not to reveal the location of the parade until a few days beforehand. You will be informed of the chosen location on our website and via social networks. It will take place in the commune of St Pierre le Viger.

The festival’s 250 volunteers will also be delighted to guide you during your visit.

2 parades: 11:30 a.m. and 2:30 p.m.

Price: 6?, limited number of places

Reservations on festivalaldulin.org

Designers

Alchymia Colorful and organic ready-to-wear

Anne Fo Asian-inspired creations

Art métisse Using wax

Center Social Apostrophe Sewing club

Epopée Creations in noble materials

Fifi au jardin Rain jackets

Iacta Comfortable, durable clothing

Isabelle Faure Wool jackets

Les Chapeaux de l?atelier B Hats

Maison Octavia Made-to-measure and ready-to-wear

Marie Bigot Evening wear

Mijuin French linen clothing

Ophélène Responsible clothing

Temps d?chien Made-to-measure raincoats

Artistic coordination

Jennifer Gallet-Salmi for JG Model?s with the participation of Artistes et Modèles en Seine

German :

Aufgrund der manchmal launischen Wetterbedingungen und um den Überraschungseffekt zu erhalten, haben wir uns dafür entschieden, den Ort, an dem die Parade stattfinden wird, erst einige Tage vorher bekannt zu geben. Sie werden auf unserer Website und über soziale Netzwerke über den gewählten Ort informiert. Er wird in der Gemeinde St Pierre le Viger stattfinden.

Die 250 freiwilligen Helfer des Festivals werden Ihnen bei Ihrem Besuch ebenfalls gerne behilflich sein.

2 Paraden: 11.30 Uhr und 14.30 Uhr.

Preis: 6 ?, begrenzte Anzahl an Plätzen

Reservierungen sind möglich unter festivaldulin.org

Designer

Alchymia farbenfrohe Prêt-à-porter-Mode aus biologischem Anbau

Anne Fo Kreationen Asiatische Inspirationen

Mestizenkunst Verwendung von Wax

Centre Social Apostrophe Nähclub

Epopée Kreationen aus edlen Materialien

Fifi au jardin Regenjacken

Iacta Bequeme und nachhaltige Kleidung

Isabelle Faure Jacken aus Wolle

Les Chapeaux de l’atelier B Hüte

Maison Octavia Maßgeschneiderte Kleidung und Konfektionskleidung

Marie Bigot Abendgarderobe

Mijuin Kleidung aus französischem Leinen

Ophélène Verantwortungsbewusste Kleidung

Temps d?chien Maßgeschneiderte Regenmäntel

Künstlerische Koordination

Jennifer Gallet-Salmi für JG Model?s unter Mitwirkung von Artistes et Modèles en Seine

Italiano :

A causa delle condizioni meteorologiche talvolta capricciose e per mantenere l’effetto sorpresa, abbiamo scelto di non rivelare il luogo che ospiterà la sfilata fino a pochi giorni prima. Sarete informati del luogo scelto sul nostro sito web e attraverso i nostri social network. Si svolgerà nel comune di St Pierre le Viger.

I 250 volontari del festival saranno lieti di guidarvi durante la vostra visita.

2 sfilate: 11.30 e 14.30.

Prezzo: 6?, numero di posti limitato

Prenotazioni su festivalaldulin.org

Stilisti

Alchymia prêt-à-porter colorato e organico

Anne Fo Creazioni di ispirazione asiatica

Art métisse Utilizzo della cera

Centro sociale Apostrophe Club di cucito

Epopée Creazioni in materiali nobili

Fifi au jardin Giacche da pioggia

Iacta Abbigliamento comodo e resistente

Isabelle Faure Giacche di lana

Les Chapeaux de l’atelier B Cappelli

Maison Octavia Abbigliamento su misura e prêt-à-porter

Marie Bigot Abiti da sera

Mijuin Abbigliamento francese in lino

Ophélène Abbigliamento responsabile

Temps d’chien Scarpe da ginnastica su misura

Coordinamento artistico

Jennifer Gallet-Salmi per JG Model’s, con la partecipazione di Artistes et Modèles en Seine

Espanol :

Debido a las condiciones meteorológicas, a veces caprichosas, y para mantener el efecto sorpresa, hemos optado por no desvelar el lugar que acogerá el desfile hasta unos días antes. Se le informará del lugar elegido en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Tendrá lugar en el municipio de St Pierre le Viger.

Los 250 voluntarios del festival estarán encantados de guiarle durante su visita.

2 desfiles: 11.30 h y 14.30 h.

Precio: 6?, plazas limitadas

Reservas en festivalaldulin.org

Diseñadores

Alchymia Prêt-à-porter colorista y orgánico

Anne Fo Creaciones de inspiración asiática

Art métisse Utilización de la cera

Centre Social Apostrophe Club de costura

Epopée Creaciones en materiales nobles

Fifi au jardin Chubasqueros

Iacta Ropa cómoda y duradera

Isabelle Faure Chaquetas de lana

Les Chapeaux de l’atelier B Sombreros

Maison Octavia Ropa a medida y prêt-à-porter

Marie Bigot Trajes de noche

Mijuin Ropa de lino francesa

Ophélène Ropa responsable

Temps d’chien Botas a medida

Coordinación artística

Jennifer Gallet-Salmi para JG Model?s con la participación de Artistes et Modèles en Seine

L’événement Festival du Lin Défilé de mode Saint-Pierre-le-Viger a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre