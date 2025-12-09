Sotteville-sur-Mer

Festival du Lin Douceur Marine… Modelages de bien-être

Salle La Bergerie Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-05-03

Véronique de Douceur Marine (Luneray) vous propose des massages de bien-être à l’huile de lin à l’étage de la Bergerie à Sotteville sur mer.

Venez vivre un moment de bien être avec ces massages aux huiles d’exception, riches en oméga 3… Expérience sensorielle unique, procurant un

effet nourrissant instantané.

Massages proposés par Douceur Marine (Institut de beauté situé à Luneray)

> vendredi 3 et samedi 4 Juillet de 10h à 18h

Massage 25 minutes. Tarif spécial Festival 35€

Massage 40 minutes Tarif spécial Festival 55 €

Massage 50 minutes. Tarif spécial Festival 65 €

Massage 60 minutes: Tarif spécial Festival 75 €

Massage 1h30 minutes: Tarif spécial Festival 95 €

Pour vos rendez-vous, contactez-nous au 02 35 83 84 91 en amont du festival ou le 06 23 12 46 07 pendant le festival. .

Salle La Bergerie Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 84 91

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English : Festival du Lin Douceur Marine… Modelages de bien-être

L’événement Festival du Lin Douceur Marine… Modelages de bien-être Sotteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre