Festival du Lin Expositions – Angiens, 4 juillet 2025 10:00, Angiens.

Seine-Maritime

Festival du Lin Expositions Château de Silleron / Eglise d’Iclon / Lalinéé Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Expositions à Angiens dans le cadre du festival du lin :

– Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Catherine BERNARD « Petites aventures humaines »

La nécessité de créer est une évidence ; l’acte artistique permet de multiples renaissances. Le mode, ou plus exactement l’être au monde, le fait d’être là, est l’entremêlement de mille imperceptibles histoires vécues, où force et fragilité se rencontrent.

L’espace de ma recherche porte sur la limite de la fragilité, de la résistance du papier, des variations de sa transparence. De ce fait, mon travail exprime l’ambivalence du léger et du lourd à la frontière des possibles, d’où le désir de travailler la contradiction en chargeant la transparence du papier du poids de l’écriture, de la mémoire. Dans cette écriture nourrie d’histoires à la fois personnelles et universelles, j’infiltre, je brode des mots et des maux en laissant place à

l’interprétation, à l’expression d’émotions et à la fabrication d’histoires de celui ou de celle qui, là, regarde…

Je suis une faiseuse d’histoires.

– Hameau de Silleron, Jardin du château Anne MAILLÉ, « Les effacés »

Plasticienne spécialisée dans l’art textile, je transforme de vieux draps et des vêtements en robes géantes et en tentures. Mon processus créatif commence par la peinture des draps. Ensuite, je couds ces tissus pour donner vie à des robes

majestueuses, que je brode et couds à la main. Les robes présentées ici font parties de ma série Les effacées, qui rend hommage à 23 femmes brodeuses, collaboratrices de peintres célèbres. À travers cette série, j’ai souhaité mettre en lumière ces femmes restées dans l’ombre, chaque robe géante portant le prénom d’une de ces brodeuses oubliées.

Mon travail explore les thèmes de la féminité, de la fragilité et de la mémoire. Chaque drap et chaque vêtement portent en eux l’histoire de ceux qui les ont portés. J’expose ma série Les effacées en plein air, accrochée aux arbres, où la

détérioration des robes évoque la notion d’effacement et du temps qui passe. La notion de protection est profondément ancrée dans l’art du fil. Ces robes renvoient à la fonction protectrice du vêtement et à notre habitat premier, la tente ou

cabane. Ce travail fait ainsi écho aux réflexions de l’anthropologue Tim Ingold sur notre premier habitat, situé Entre Ciel et Terre.

– Hameau d’Iclon, Église d’Iclon Lola GREENWICH « De la Terre au Ciel »

Les mots et la nature, sont au coeur de ma démarche artistique et de mon inspiration. Elle vient aussi très souvent d’oeuvres littéraires, récits, poèmes, haïkus*, qui éveillent en moi des envies de créations et font naître des idées, des images sorties de mon imagination. La matière première de mon travail est la fibre papier végétal et principalement la fibre de lin. Je collecte les plantes dans mon environnement et transforme la matière en fibre papier que je modèle, brode, rehausse parfois de perles ou feuille d’or. La nature m’inspire, du ciel à la terre, et je vais puiser dans ses

ressources pour recréer des instants glanés, ressentis, volés au temps. Hors du temps et des saisons.

*Un haïku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et des sensations qu’elles suscitent. Ils ont toujours un rapport avec la nature et les saisons qui passent.

Vendredi 4 juillet de 14h à 16h Atelier d’initiation à la fabrication de papier végétal en fibre de lin avec Lola Greenwich

Venez vous initier à la fabrication de feuilles de papier végétal en fibre de lin. Explorez les propriétés incroyables de ces fibres longues et solides pour un papier délicat et précieux. Vous repartirez avec les feuilles que vous aurez réalisées.

Matériel fourni pulpe de fibre végétale de lin, bac, tamis, éponge, tissus, classeur d’échantillons de papier végétal à consulter

Max 8 personnes / Tarif 30 €

Réservation par mail greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge Mélanie LE GRAND « Les Mondes »

Les Mondes est la matérialisation d’une vision qui place l’être humain dans un Grand Vivant bien plus vaste que sa pensée. Les sculptures suspendues de l’artiste et ses créatures organismes étrangement familières interagissent

avec une multitude de petits êtres humains, nous rappelant que la vie est interconnectée, en reliance et recherche perpétuelle d’équilibre, et que nous en faisons bien partie.

Plasticienne drômoise issue de la performance, Mélanie LE GRAND présente ici une série de sculptures, suspensions

et mobiles travaillées dans des matières textiles, emmêlées de fils colorés, déchirées, peintes. Pour le Festival du lin, elle intègre la fibre de lin dans son travail et présente une oeuvre inédite en suspension, à partir de la figure de l’arbre, entre Ciel et Terre, symbole universel de vie et de connaissance.

– Samedi 5 juillet à 16h30 Hameau de Silleron, Jardin du château Elisa ALCALDE -Li(E)n Création 2025 L’art de se suspendre sur le fil d’une fleur.

Li(E)n est un spectacle de cirque contemporain qui explore la matière du lin à travers l’acrobatie aérienne, la danse et la sculpture. Le lin, matériau naturel et résistant, devient un outil d’expérimentations unique en suspension et en manipulations scéniques.

À travers ce projet, les artistes souhaitent approfondir les interactions entre le corps humain et la matière, en mettant en lumière la symbolique du lin et son lien avec l’écologie et la nature.

Nombre d’artistes sur scène 3 / Tout Public / Durée 50 minutes

– Du vendredi au dimanche de 10h à 12h parcours sensoriel au jardin du château

Les ateliers proposés permettront aux participants d’explorer le lin comme matériau de création, en découvrant ses caractéristiques à travers des pratiques corporelles, aériennes et sculpturales. Ils auront l’occasion de toucher,

manipuler et expérimenter avec le lin dans des contextes créatifs et collaboratifs.

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (14 € en prévente sur la billetterie en ligne jusqu’à la veille du Festival et 15 € sur place (sauf défilé et visites du tissage du Ronchay et Embrin)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, visite atelier Embrin

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors Tissage du Ronchay et atelier Embrin.

Expositions à Angiens dans le cadre du festival du lin :

– Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Catherine BERNARD « Petites aventures humaines »

La nécessité de créer est une évidence ; l’acte artistique permet de multiples renaissances. Le mode, ou plus exactement l’être au monde, le fait d’être là, est l’entremêlement de mille imperceptibles histoires vécues, où force et fragilité se rencontrent.

L’espace de ma recherche porte sur la limite de la fragilité, de la résistance du papier, des variations de sa transparence. De ce fait, mon travail exprime l’ambivalence du léger et du lourd à la frontière des possibles, d’où le désir de travailler la contradiction en chargeant la transparence du papier du poids de l’écriture, de la mémoire. Dans cette écriture nourrie d’histoires à la fois personnelles et universelles, j’infiltre, je brode des mots et des maux en laissant place à

l’interprétation, à l’expression d’émotions et à la fabrication d’histoires de celui ou de celle qui, là, regarde…

Je suis une faiseuse d’histoires.

– Hameau de Silleron, Jardin du château Anne MAILLÉ, « Les effacés »

Plasticienne spécialisée dans l’art textile, je transforme de vieux draps et des vêtements en robes géantes et en tentures. Mon processus créatif commence par la peinture des draps. Ensuite, je couds ces tissus pour donner vie à des robes

majestueuses, que je brode et couds à la main. Les robes présentées ici font parties de ma série Les effacées, qui rend hommage à 23 femmes brodeuses, collaboratrices de peintres célèbres. À travers cette série, j’ai souhaité mettre en lumière ces femmes restées dans l’ombre, chaque robe géante portant le prénom d’une de ces brodeuses oubliées.

Mon travail explore les thèmes de la féminité, de la fragilité et de la mémoire. Chaque drap et chaque vêtement portent en eux l’histoire de ceux qui les ont portés. J’expose ma série Les effacées en plein air, accrochée aux arbres, où la

détérioration des robes évoque la notion d’effacement et du temps qui passe. La notion de protection est profondément ancrée dans l’art du fil. Ces robes renvoient à la fonction protectrice du vêtement et à notre habitat premier, la tente ou

cabane. Ce travail fait ainsi écho aux réflexions de l’anthropologue Tim Ingold sur notre premier habitat, situé Entre Ciel et Terre.

– Hameau d’Iclon, Église d’Iclon Lola GREENWICH « De la Terre au Ciel »

Les mots et la nature, sont au coeur de ma démarche artistique et de mon inspiration. Elle vient aussi très souvent d’oeuvres littéraires, récits, poèmes, haïkus*, qui éveillent en moi des envies de créations et font naître des idées, des images sorties de mon imagination. La matière première de mon travail est la fibre papier végétal et principalement la fibre de lin. Je collecte les plantes dans mon environnement et transforme la matière en fibre papier que je modèle, brode, rehausse parfois de perles ou feuille d’or. La nature m’inspire, du ciel à la terre, et je vais puiser dans ses

ressources pour recréer des instants glanés, ressentis, volés au temps. Hors du temps et des saisons.

*Un haïku est un poème d’origine japonaise extrêmement bref, célébrant l’évanescence des choses et des sensations qu’elles suscitent. Ils ont toujours un rapport avec la nature et les saisons qui passent.

Vendredi 4 juillet de 14h à 16h Atelier d’initiation à la fabrication de papier végétal en fibre de lin avec Lola Greenwich

Venez vous initier à la fabrication de feuilles de papier végétal en fibre de lin. Explorez les propriétés incroyables de ces fibres longues et solides pour un papier délicat et précieux. Vous repartirez avec les feuilles que vous aurez réalisées.

Matériel fourni pulpe de fibre végétale de lin, bac, tamis, éponge, tissus, classeur d’échantillons de papier végétal à consulter

Max 8 personnes / Tarif 30 €

Réservation par mail greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge Mélanie LE GRAND « Les Mondes »

Les Mondes est la matérialisation d’une vision qui place l’être humain dans un Grand Vivant bien plus vaste que sa pensée. Les sculptures suspendues de l’artiste et ses créatures organismes étrangement familières interagissent

avec une multitude de petits êtres humains, nous rappelant que la vie est interconnectée, en reliance et recherche perpétuelle d’équilibre, et que nous en faisons bien partie.

Plasticienne drômoise issue de la performance, Mélanie LE GRAND présente ici une série de sculptures, suspensions

et mobiles travaillées dans des matières textiles, emmêlées de fils colorés, déchirées, peintes. Pour le Festival du lin, elle intègre la fibre de lin dans son travail et présente une oeuvre inédite en suspension, à partir de la figure de l’arbre, entre Ciel et Terre, symbole universel de vie et de connaissance.

– Samedi 5 juillet à 16h30 Hameau de Silleron, Jardin du château Elisa ALCALDE -Li(E)n Création 2025 L’art de se suspendre sur le fil d’une fleur.

Li(E)n est un spectacle de cirque contemporain qui explore la matière du lin à travers l’acrobatie aérienne, la danse et la sculpture. Le lin, matériau naturel et résistant, devient un outil d’expérimentations unique en suspension et en manipulations scéniques.

À travers ce projet, les artistes souhaitent approfondir les interactions entre le corps humain et la matière, en mettant en lumière la symbolique du lin et son lien avec l’écologie et la nature.

Nombre d’artistes sur scène 3 / Tout Public / Durée 50 minutes

– Du vendredi au dimanche de 10h à 12h parcours sensoriel au jardin du château

Les ateliers proposés permettront aux participants d’explorer le lin comme matériau de création, en découvrant ses caractéristiques à travers des pratiques corporelles, aériennes et sculpturales. Ils auront l’occasion de toucher,

manipuler et expérimenter avec le lin dans des contextes créatifs et collaboratifs.

Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (14 € en prévente sur la billetterie en ligne jusqu’à la veille du Festival et 15 € sur place (sauf défilé et visites du tissage du Ronchay et Embrin)

5 € entrée uniquement sur un site, défilé, tissage du Ronchay, visite atelier Embrin

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors Tissage du Ronchay et atelier Embrin. .

Château de Silleron / Eglise d’Iclon / Lalinéé

Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

English : Festival du Lin Expositions

Exhibitions in Angiens as part of the Flax Festival:

– Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Catherine BERNARD « Petites aventures humaines » (Small human adventures)

The need to create is self-evident; the artistic act allows for multiple rebirths. Fashion, or more precisely being in the world, being there, is the interweaving of a thousand imperceptible stories, where strength and fragility meet.

My research focuses on the limits of fragility, the resistance of paper and variations in its transparency. As a result, my work expresses the ambivalence of light and heavy at the frontier of possibilities, hence the desire to work the contradiction by loading the transparency of paper with the weight of writing and memory. In this writing, nourished by stories that are both personal and universal, I infiltrate and embroider words and ills, leaving room for interpretation and expression

to interpretation, to the expression of emotions and to the creation of stories for those who are watching…

I’m a story-maker.

– Hameau de Silleron, Jardin du château: Anne MAILLÉ, « Les effacés » (The Erased)

A visual artist specializing in textile art, I transform old sheets and clothes into giant dresses and hangings. My creative process begins with painting the sheets. I then sew these fabrics to create majestic dresses

which I embroider and sew by hand. The dresses presented here are part of my Les effacées series, which pays tribute to 23 women embroiderers who collaborated with famous painters. Through this series, I wanted to shed light on these women who have remained in the shadows, each giant dress bearing the first name of one of these forgotten embroiderers.

My work explores themes of femininity, fragility and memory. Each sheet and each garment carries the story of those who wore them. I exhibit my Les effacées series outdoors, hanging from trees, where the

where the deterioration of the dresses evokes the notion of erasure and the passage of time. The notion of protection is deeply rooted in thread art. These dresses refer to the protective function of clothing and to our first habitat, the tent or

hut. This work echoes anthropologist Tim Ingold?s reflections on our first habitat, located between Heaven and Earth.

– Hameau d?Iclon, Église d?Iclon: Lola GREENWICH « From Earth to Heaven »

Words and nature are at the heart of my artistic approach and inspiration. It also very often comes from literary works, stories, poems, haikus*, which awaken in me a desire to create and give birth to ideas and images from my imagination. The raw material for my work is vegetable paper fiber, mainly linen fiber. I collect plants from my surroundings and transform the material into paper fiber, which I model, embroider and sometimes embellish with pearls or gold leaf. Nature inspires me, from the sky to the earth, and I draw on its resources

resources to recreate moments gleaned, felt, stolen from time. Out of time and seasons.

*A haiku is an extremely brief Japanese poem celebrating the evanescence of things and the sensations they evoke. They always have something to do with nature and the passing seasons.

Friday, July 4, 2pm-4pm: Introduction to making linen fiber paper with Lola Greenwich

Come and learn how to make sheets of flax fiber paper. Explore the incredible properties of these long, strong fibers for a delicate, precious paper. You’ll leave with the sheets you’ve made.

Materials supplied: flax pulp, tray, sieve, sponge, cloth, binder of plant paper samples to consult

Max 8 people / Price: 30 ?

Reservation by e-mail: greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge Mélanie LE GRAND « Les Mondes

Les Mondes is the materialization of a vision that places the human being in a Grand Vivant far vaster than his thoughts. The artist?s suspended sculptures and strangely familiar creature-organisms interact

with a multitude of small human beings, reminding us that life is interconnected, in perpetual search of balance, and that we are very much a part of it.

Mélanie LE GRAND, a performance artist from the Drôme, presents a series of sculptures, suspensions and mobiles in textile materials

and mobiles in textile materials, tangled with colored threads, torn and painted. For the Festival du Lin, she integrates flax fiber into her work, presenting an original suspended work based on the figure of the tree, between Heaven and Earth, a universal symbol of life and knowledge.

– Saturday, July 5, 4:30pm: Hameau de Silleron, Jardin du château: Elisa ALCALDE -Li(E)n Création 2025 « The art of hanging on the thread of a flower

Li(E)n is a contemporary circus show that explores the material of linen through aerial acrobatics, dance and sculpture. Flax, a natural and resistant material, becomes a unique tool for experimentation in suspension and stage manipulation.

Through this project, the artists wish to explore the interactions between the human body and the material, highlighting the symbolism of linen and its link with ecology and nature.

Number of artists on stage: 3 / Open to all / Duration 50 minutes

– Friday to Sunday, 10 a.m. to 12 p.m.: Sensory tour of the château garden

The proposed workshops will enable participants to explore linen as a creative material, discovering its characteristics through physical, aerial and sculptural practices. They will have the opportunity to touch,

manipulate and experiment with linen in creative and collaborative contexts.

LINEN FESTIVAL prices

15 ? 3-day multi-site wristband (14? in advance on the online ticketing service until the day before the Festival and 15? on site (except for the fashion show and visits to the Ronchay and Embrin weaving mills)

5? entry to one site only, parade, Ronchay weaving mill, Embrin workshop tour

Free admission for children under 12 and people with reduced mobility, excluding parade, Ronchay weaving and Embrin workshop.

German :

Ausstellungen in Angiens im Rahmen des Leinenfestivals :

– Hameau de Silleron, Kapelle des Schlosses von Silleron: Catherine BERNARD « Petites aventures humaines » (Kleine menschliche Abenteuer)

Die Notwendigkeit, etwas zu schaffen, ist eine Selbstverständlichkeit; der künstlerische Akt ermöglicht vielfältige Wiedergeburten. Die Mode, oder genauer gesagt das Sein in der Welt, die Tatsache, dass man da ist, ist die Verflechtung von tausend unmerklichen, gelebten Geschichten, wo Stärke und Zerbrechlichkeit aufeinandertreffen.

Der Raum meiner Forschung befasst sich mit den Grenzen der Zerbrechlichkeit, der Widerstandsfähigkeit des Papiers und den Variationen seiner Transparenz. Daher drückt meine Arbeit die Ambivalenz des Leichten und des Schweren an der Grenze des Möglichen aus. Daher der Wunsch, mit dem Widerspruch zu arbeiten, indem ich die Transparenz des Papiers mit dem Gewicht der Schrift und der Erinnerung belaste. In dieser Schrift, die von persönlichen und universellen Geschichten genährt wird, infiltriere und sticke ich Worte und Übel, indem ich Raum lasse für

der Interpretation, dem Ausdruck von Emotionen und der Herstellung von Geschichten für denjenigen oder diejenige, die dort zuschauen…

Ich bin eine Geschichtenmacherin.

– Hameau de Silleron, Schlossgarten: Anne MAILLÉ, « Les effacés » (Die Ausgelöschten)

Als Plastikerin, die sich auf Textilkunst spezialisiert hat, verwandle ich alte Bettlaken und Kleidungsstücke in riesige Kleider und Wandbehänge. Mein kreativer Prozess beginnt mit dem Bemalen der Bettlaken. Dann nähe ich die Stoffe zu Kleidern zusammen

majestätische Kleider, die ich von Hand besticke und nähe. Die hier gezeigten Kleider sind Teil meiner Serie Les effacées, die eine Hommage an 23 Stickerinnen ist, die mit berühmten Malern zusammenarbeiteten. Mit dieser Serie möchte ich diese Frauen, die im Schatten geblieben sind, ins Rampenlicht rücken, denn jedes der riesigen Kleider trägt den Vornamen einer dieser vergessenen Stickerinnen.

Meine Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Weiblichkeit, Zerbrechlichkeit und Erinnerung. Jedes Tuch und jedes Kleidungsstück trägt die Geschichte derer in sich, die es getragen haben. Ich stelle meine Serie Les effacées im Freien aus, an Bäumen hängend

der Verfall der Kleider erinnert an das Konzept des Verlöschens und der vergehenden Zeit. Die Idee des Schutzes ist tief in der Garnkunst verwurzelt. Diese Kleider verweisen auf die Schutzfunktion der Kleidung und auf unseren ursprünglichen Lebensraum, das Zelt oder die Hütte

hütte. Diese Arbeit ist ein Echo auf die Überlegungen des Anthropologen Tim Ingold zu unserem ersten Lebensraum, der sich zwischen Himmel und Erde befindet.

– Hameau d’Iclon, Eglise d’Iclon Lola GREENWICH « Von der Erde zum Himmel »

Worte und die Natur stehen im Mittelpunkt meines künstlerischen Ansatzes und meiner Inspiration. Sie kommt auch sehr oft von literarischen Werken, Erzählungen, Gedichten, Haikus*, die in mir die Lust auf Kreationen wecken und Ideen und Bilder aus meiner Fantasie entstehen lassen. Das Rohmaterial für meine Arbeit sind pflanzliche Papierfasern und hauptsächlich Leinenfasern. Ich sammle Pflanzen in meiner Umgebung und verwandle das Material in Papierfasern, die ich modelliere, besticke und manchmal mit Perlen oder Blattgold verziere. Die Natur inspiriert mich, vom Himmel bis zur Erde, und ich schöpfe aus ihr

ressourcen, um gesammelte, gefühlte und der Zeit entnommene Augenblicke wiederzugeben. Außerhalb der Zeit und der Jahreszeiten.

*Ein Haiku ist ein extrem kurzes Gedicht japanischen Ursprungs, das die Vergänglichkeit der Dinge und der von ihnen hervorgerufenen Empfindungen feiert. Sie haben immer etwas mit der Natur und den Jahreszeiten zu tun.

Freitag, 4. Juli, 14.00-16.00 Uhr: Workshop zur Herstellung von pflanzlichem Papier aus Flachsfasern mit Lola Greenwich

Lassen Sie sich in die Herstellung von Blättern aus pflanzlichem Papier aus Flachsfasern einführen. Erforschen Sie die unglaublichen Eigenschaften dieser langen und starken Fasern für ein zartes und wertvolles Papier. Sie werden mit den von Ihnen hergestellten Blättern nach Hause gehen.

Zur Verfügung gestelltes Material: Flachsfaserbrei, Behälter, Sieb, Schwamm, Stoffe, Ordner mit Mustern von pflanzlichem Papier zum Nachschlagen

Max. 8 Personen / Preis: 30 ?

Reservierung per E-Mail: greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge: Mélanie LE GRAND « Les Mondes »

Les Mondes ist die Materialisierung einer Vision, die den Menschen in ein Großes Lebendiges Wesen einordnet, das viel größer ist als sein Denken. Die hängenden Skulpturen der Künstlerin und ihre seltsam vertrauten Kreaturen Organismen interagieren

mit einer Vielzahl kleiner menschlicher Wesen und erinnern uns daran, dass das Leben vernetzt ist, in Verbindung steht und ständig nach Gleichgewicht sucht, und dass wir ein Teil davon sind.

Die Performance-Künstlerin Mélanie LE GRAND aus der Region Drôme präsentiert hier eine Reihe von Skulpturen, Hängevorrichtungen

und Mobiles aus textilen Materialien, die mit farbigen Fäden verwoben, zerrissen und bemalt sind. Für das Flachsfestival bezieht sie die Flachsfaser in ihre Arbeit ein und präsentiert ein unveröffentlichtes Werk in Form einer Hängung, ausgehend von der Figur des Baumes, der zwischen Himmel und Erde steht und ein universelles Symbol des Lebens und der Erkenntnis ist.

– Samstag, 5. Juli, 16.30 Uhr: Hameau de Silleron, Schlossgarten: Elisa ALCALDE -Li(E)n Uraufführung 2025 « Die Kunst, sich auf den Faden einer Blume zu hängen »

Li(E)n ist eine zeitgenössische Zirkusvorstellung, die das Material Leinen durch Luftakrobatik, Tanz und Skulptur erkundet. Leinen, ein natürliches und widerstandsfähiges Material, wird zu einem einzigartigen Werkzeug für Experimente in der Schwebe und in der Manipulation auf der Bühne.

Mit diesem Projekt möchten die Künstler die Interaktionen zwischen dem menschlichen Körper und dem Material vertiefen, indem sie die Symbolik des Flachses und seine Verbindung zu Ökologie und Natur beleuchten.

Anzahl der Darsteller auf der Bühne: 3 / Für alle Altersgruppen / Dauer 50 Minuten

– Freitag bis Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr: Sinnesparcours im Schlossgarten

Die angebotenen Workshops ermöglichen es den Teilnehmern, Leinen als kreatives Material zu erforschen, indem sie seine Eigenschaften durch Körper-, Luft- und Skulpturpraktiken entdecken. Sie haben die Möglichkeit, Leinen zu berühren,

die Teilnehmer werden in kreativen und kollaborativen Kontexten mit Leinen experimentieren und es manipulieren.

Die Preise für das Leinenfestival

15 ? Armband mit mehreren Standorten 3 Tage (14 ? im Vorverkauf über den Online-Ticketshop bis zum Vorabend des Festivals und 15 ? vor Ort (außer Parade und Besuche der Weberei Ronchay und Embrin)

5 ? Eintritt nur zu einem Ort, Parade, Weberei Ronchay, Besuch des Ateliers Embrin

Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität außerhalb der Parade und außerhalb der Weberei von Ronchay und des Ateliers Embrin.

Italiano :

Mostre ad Angiens nell’ambito della festa del lino:

– Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Catherine BERNARD « Petites aventures humaines » (Piccole avventure umane)

L’esigenza di creare è evidente; l’atto artistico consente molteplici rinascite. La moda, o più precisamente lo stare al mondo, l’esserci, è l’intreccio di mille storie impercettibili, dove forza e fragilità si incontrano.

La mia ricerca si concentra sui limiti della fragilità, sulla resistenza della carta e sulle variazioni della sua trasparenza. Di conseguenza, il mio lavoro esprime l’ambivalenza del leggero e del pesante alla frontiera delle possibilità, da cui il desiderio di lavorare sulla contraddizione caricando la trasparenza della carta con il peso della scrittura e della memoria. In questa scrittura, nutrita di storie personali e universali, mi infiltro, ricamo parole e malesseri, lasciando spazio all’interpretazione, all’espressione

all’interpretazione, all’espressione delle emozioni e alla creazione di storie per chi guarda…

Sono un creatore di storie.

– Hameau de Silleron, Jardin du château: Anne MAILLÉ, « Les effacés » (I cancellati)

Artista visiva specializzata in arte tessile, trasformo vecchie lenzuola e vestiti in abiti e appendiabiti giganti. Il mio processo creativo inizia dipingendo le lenzuola. In seguito cucio questi tessuti per dare vita a maestosi abiti

che ricamo e cucio a mano. Gli abiti qui presentati fanno parte della mia serie Les effacées, che rende omaggio a 23 donne ricamatrici che hanno lavorato con famosi pittori. Con questa serie ho voluto mettere in luce queste donne che sono rimaste nell’ombra; ogni abito gigante porta il nome di una di queste ricamatrici dimenticate.

Il mio lavoro esplora i temi della femminilità, della fragilità e della memoria. Ogni foglio e ogni abito porta in sé la storia di chi li ha indossati. Espongo la mia serie Les effacées en plein air, appesi agli alberi, dove il deterioramento degli abiti evoca la nozione di femminilità

il deterioramento degli abiti evoca la nozione di cancellazione e il passaggio del tempo. La nozione di protezione è profondamente radicata nell’arte del filo. Questi abiti fanno riferimento alla funzione protettiva dell’abbigliamento e al nostro primo habitat, la tenda o la capanna

capanna. L’opera riprende le riflessioni dell’antropologo Tim Ingold sul nostro primo habitat, situato tra cielo e terra.

– Hameau d’Iclon, Église d’Iclon: Lola GREENWICH « Dalla terra al cielo »

Le parole e la natura sono al centro del mio approccio artistico e della mia ispirazione. Molto spesso, inoltre, è la lettura di opere letterarie, racconti, poesie, haiku*, a risvegliare in me il desiderio di creare e a far nascere idee e immagini dalla mia immaginazione. La materia prima del mio lavoro è la fibra vegetale della carta, principalmente la fibra di lino. Raccolgo le piante del mio ambiente e trasformo il materiale in fibra di carta, che modello, ricamo e talvolta abbellisco con perle o foglie d’oro. La natura mi ispira, dal cielo alla terra, e io attingo alle sue risorse per ricreare momenti colti

per ricreare momenti raccolti, sentiti, rubati al tempo. Fuori dal tempo e dalla stagione.

*Un haiku è una brevissima poesia giapponese che celebra l’evanescenza delle cose e le sensazioni che esse evocano. Hanno sempre a che fare con la natura e le stagioni che passano.

Venerdì 4 luglio, dalle 14.00 alle 16.00: Introduzione alla fabbricazione della carta di fibra di lino con Lola Greenwich

Venite a imparare a realizzare fogli di carta in fibra di lino. Esplorate le incredibili proprietà di queste fibre lunghe e resistenti per ottenere una carta delicata e preziosa. Tornerete a casa con i fogli che avete realizzato.

Materiale fornito: pasta di lino, vassoio, setaccio, spugna, panno, raccoglitore di campioni di carta vegetale da consultare

Max 8 persone / Prezzo: ? 30

Prenotazione via e-mail: greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge: Mélanie LE GRAND « Les Mondes

Les Mondes è la materializzazione di una visione che colloca l’essere umano all’interno di un Grande Essere Vivente molto più grande dei suoi pensieri. Le sculture sospese dell’artista e le sue creature stranamente familiari, gli organismi, interagiscono con una moltitudine di piccoli esseri umani

con una moltitudine di piccoli esseri umani, ricordandoci che la vita è interconnessa, in perenne ricerca di equilibrio, e che noi ne siamo parte integrante.

Mélanie LE GRAND, artista performativa della Drôme, presenta una serie di sculture, sospensioni e mobili in materiali tessili

e mobili realizzati con tessuti, aggrovigliati con fili colorati, strappati e dipinti. Per il Festival del Lino, l’artista incorpora la fibra di lino nel suo lavoro e presenta un’originale opera sospesa basata sulla figura dell’albero, tra cielo e terra, simbolo universale di vita e conoscenza.

– Sabato 5 luglio alle 16.30: Hameau de Silleron, Jardin du château: Elisa ALCALDE -Li(E)n Création 2025 « L’arte di appendere al filo di un fiore »

Li(E)n è uno spettacolo di circo contemporaneo che esplora la materia del lino attraverso l’acrobazia aerea, la danza e la scultura. Il lino, materiale naturale e resistente, diventa uno strumento unico per la sperimentazione della sospensione e della manipolazione scenica.

Attraverso questo progetto, gli artisti sperano di esplorare le interazioni tra il corpo umano e il materiale, evidenziando il simbolismo del lino e il suo legame con l’ecologia e la natura.

Numero di artisti in scena: 3 / Aperto a tutti / Durata 50 minuti

– Da venerdì a domenica, dalle 10.00 alle 12.00: visita sensoriale del giardino del castello

I laboratori proposti permetteranno ai partecipanti di esplorare il lino come materiale creativo, scoprendone le caratteristiche attraverso pratiche fisiche, aeree e scultoree. Avranno l’opportunità di toccare

manipolare e sperimentare il lino in contesti creativi e collaborativi.

Prezzi FESTIVAL DEL LINO

15 ? Abbonamento multi-sito di 3 giorni (14? in anticipo sul servizio di biglietteria online fino al giorno prima del Festival e 15? in loco (tranne che per la sfilata di moda e le visite alle tessiture Ronchay ed Embrin)

5? ingresso a un solo sito, sfilata, tessitura Ronchay, visita al laboratorio Embrin

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone a mobilità ridotta, ad esclusione della sfilata, della tessitura Ronchay e del laboratorio Embrin.

Espanol :

Exposiciones en Angiens en el marco de la fiesta del lino:

– Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Catherine BERNARD « Petites aventures humaines » (Pequeñas aventuras humanas)

La necesidad de crear es evidente; el acto artístico permite múltiples renacimientos. La moda, o más exactamente estar en el mundo, estar ahí, es el entretejido de mil historias imperceptibles, donde se encuentran la fuerza y la fragilidad.

Mi investigación se centra en los límites de la fragilidad, la resistencia del papel y las variaciones de su transparencia. Como resultado, mi obra expresa la ambivalencia de lo ligero y lo pesado en la frontera de las posibilidades, de ahí el deseo de trabajar la contradicción cargando la transparencia del papel con el peso de la escritura y la memoria. En esta escritura, nutrida de historias a la vez personales y universales, me infiltro, bordo palabras y males, dejando espacio a la interpretación, a la expresión

a la interpretación, a la expresión de emociones y a la creación de historias para los que miran…

Soy un creador de historias.

– Hameau de Silleron, Jardin du château: Anne MAILLÉ, « Les effacés » (Los borrados)

Artista visual especializada en arte textil, transformo sábanas y ropa vieja en vestidos y colgaduras gigantes. Mi proceso creativo comienza pintando las sábanas. Luego coso estas telas para dar vida a vestidos majestuosos

bordados y cosidos a mano. Los vestidos que se muestran aquí forman parte de mi serie Les effacées, que rinde homenaje a 23 bordadoras que trabajaron con pintores famosos. A través de esta serie, he querido destacar a estas mujeres que han permanecido en la sombra; cada vestido gigante lleva el nombre de pila de una de estas bordadoras olvidadas.

Mi trabajo explora los temas de la feminidad, la fragilidad y la memoria. Cada sábana y cada prenda llevan en sí la historia de quienes las llevaron. Expongo mi serie Les effacées en plein air, colgadas de árboles, donde el deterioro de los vestidos evoca la noción de feminidad

el deterioro de los vestidos evoca la noción de borrado y el paso del tiempo. La noción de protección está profundamente arraigada en el arte del hilo. Estos vestidos remiten a la función protectora de la ropa y a nuestro primer hábitat, la tienda o cabaña

cabaña. Esta obra se hace eco de las reflexiones del antropólogo Tim Ingold sobre nuestro primer hábitat, situado entre el Cielo y la Tierra.

– Hameau d’Iclon, Église d’Iclon: Lola GREENWICH « De la Tierra al Cielo »

Las palabras y la naturaleza están en el centro de mi enfoque artístico y de mi inspiración. También procede muy a menudo de obras literarias, relatos, poemas, haikus*, que despiertan en mí el deseo de crear y hacen nacer ideas e imágenes de mi imaginación. La materia prima de mi trabajo es la fibra de papel vegetal, principalmente la fibra de lino. Recojo plantas de mi entorno y transformo el material en fibra de papel, que modelo, bordo y a veces adorno con perlas o pan de oro. La naturaleza me inspira, desde el cielo hasta la tierra, y recurro a sus recursos

para recrear momentos recogidos, sentidos, robados al tiempo. Fuera del tiempo y de la estación.

*Un haiku es un brevísimo poema japonés que celebra la evanescencia de las cosas y las sensaciones que evocan. Siempre tienen algo que ver con la naturaleza y el paso de las estaciones.

Viernes 4 de julio, de 14:00 a 16:00: Introducción a la fabricación de papel de fibra de lino con Lola Greenwich

Ven y aprende a hacer hojas de papel de fibra de lino. Explora las increíbles propiedades de estas fibras largas y fuertes para conseguir un papel delicado y precioso. Te irás a casa con las hojas que hayas hecho.

Materiales proporcionados: pulpa de lino, bandeja, tamiz, esponja, tela, carpeta de muestras de papel vegetal para consultar

Máximo 8 personas / Precio: 30

Reserva por correo electrónico: greenwich.lola@gmail.com

– Lalinéa, 202 rue de la Forge Mélanie LE GRAND « Les Mondes

Les Mondes es la materialización de una visión que sitúa al ser humano dentro de un Gran Ser Viviente que es mucho más grande que sus pensamientos. Las esculturas suspendidas de la artista y sus extrañamente familiares criaturas -organismos- interactúan con una multitud de pequeños seres humanos

con una multitud de pequeños seres humanos, recordándonos que la vida está interconectada, en una búsqueda perpetua del equilibrio, y que nosotros formamos parte de ella.

Mélanie LE GRAND, artista de performance de la Drôme, presenta una serie de esculturas, suspensiones y móviles de materiales textiles

y móviles realizados con textiles, enredados con hilos de colores, rasgados y pintados. Para el Festival del Lino, incorpora la fibra de lino a su trabajo y presenta una original obra suspendida basada en la figura del árbol, entre el Cielo y la Tierra, símbolo universal de la vida y el conocimiento.

– Sábado 5 de julio a las 16.30 h: Hameau de Silleron, Jardin du château: Elisa ALCALDE -Li(E)n Creación 2025 « El arte de colgarse del hilo de una flor »

Li(E)n es un espectáculo de circo contemporáneo que explora el material del lino a través de la acrobacia aérea, la danza y la escultura. El lino, un material natural y resistente, se convierte en una herramienta única para la experimentación en suspensión y la manipulación escénica.

A través de este proyecto, los artistas esperan explorar las interacciones entre el cuerpo humano y el material, destacando el simbolismo del lino y su vínculo con la ecología y la naturaleza.

Número de artistas en escena: 3 / Abierto a todos / Duración 50 minutos

– De viernes a domingo, de 10:00 a 12:00: Visita sensorial al jardín del castillo

Los talleres propuestos permitirán a los participantes explorar el lino como material creativo, descubriendo sus características a través de prácticas físicas, aéreas y escultóricas. Tendrán la oportunidad de tocar

manipular y experimentar con el lino en contextos creativos y colaborativos.

FESTIVAL DEL LINO precios

15 ? Pulsera multisede de 3 días (14? por adelantado en el servicio de venta de entradas en línea hasta el día anterior al Festival y 15? in situ (excluidos el desfile de moda y las visitas a las tejedurías Ronchay y Embrin)

5? entrada a un solo lugar, desfile, tejeduría Ronchay, visita al taller Embrin

Entrada gratuita para menores de 12 años y personas con movilidad reducida, excluidos el desfile, la tejeduría Ronchay y el taller Embrin.

L’événement Festival du Lin Expositions Angiens a été mis à jour le 2025-05-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre