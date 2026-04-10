Festival du Lin Expositions Angiens

Angiens

Festival du Lin Expositions

Château de Silleron Eglise d’Iclon Angiens Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Expositions à Angiens dans le cadre du festival du lin

> Hameau de Silleron, Chapelle du Château de Silleron Gladys sauvage

Pour subvenir aux besoins mondiaux, faute de rentabilité, la dentelle aux fuseaux a été automatisée pour le marché du prêt-à-porter. Selon l’artiste gladys sauvage, construire une dentelle au XXIème siècle est un moyen de rejeter une

logique de productivisme et de consumérisme en oeuvrant lentement, minutieusement et avec passion. Questionner ce matrimoine, c’est chercher à comprendre la place du travail des femmes dans une société patriarcale.

De la finesse de la fibre textile à la dureté du bois, de la délicatesse au machinisme, son travail consiste à glaner, décomposer, reconfigurer pour questionner vivants et artefacts qui font notre écosystème. Sous une esthétique

organique, gladys sauvage propose des récits fictionnels de fusions entre corps, matière textile, outils et machines.

> Château de Silleron Jean-Claude CHUPIN

Surfaces de contact

Ma démarche repose sur des correspondances entre peinture et musique. Je crée des formes que j’utilise comme un alphabet, en les associant selon des méthodes dérivées du langage musical la

gamme, la transposition, le rythme ou la polyphonie.

Le Flux et le Reflux, musique descriptive de G.P. Telemann, est à l’origine d’un ensemble de cinq peintures où des couples d’opposition (jaune bleu, plein/vide, haut/bas) traduisent le mouvement de va-et-vient perpétuel de l’eau.

Une autre série évoque les couleurs vibrantes d’un champ de lin en fleurs. Sept couleurs, sept formes et sept motifs appliqués sur toile de lin avec des outils-sculptures se superposent et se décalent d’un support à l’autre. Accrochées en extérieur, ces peintures de grand format entreront en dialogue avec les éléments.

> Hameau d’Iclon, Église d’Iclon Arnaud MARGERIS

3 coups de corde

L’écho d’un souvenir d’une chanson résonne, de trois cordes pincées sur le métier à tisser.

Morceaux d’histoires éparses, joués sur l’instrument. La chaîne tendue est le sillon des labours après la moisson d’été.

Sur la trame, peinte, l’ombre de l’arbre sous lequel nous dormions et ces fleurs que nous y cueillions sèment, brochées, mon vieux sur-gilet.

Planes illusions sur la toile, chantées à chaque pincement de fil Pâles illusions sur la toile, gravées à chaque battement de peigne.

Les images déferlent jusqu’au dernier coup de navette, dernier coup de corde, la chanson se meurt, emportant avec elle

le souvenir de ce paysage lointain.

Tableau doré.

Arcadie égarée.

Expositions du vendredi 3 au dimanche 5 de 10H à 18H30 .

Château de Silleron Eglise d’Iclon Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

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English : Festival du Lin Expositions

L’événement Festival du Lin Expositions Angiens a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre