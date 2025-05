Festival du Lin Expositions et ateliers – La Gaillarde, 4 juillet 2025 10:00, La Gaillarde.

Expositions et ateliers dans le cadre du festival du lin

Horaires des expositions de 10h à 18h30

– Exposition Sónia ANICETO Choeur de l’Église

Sonia ANICETO, artiste portugaise basée à Bruxelles, est diplômée en peinture et tapisserie de la Faculté des Beaux-Arts de Lisbonne. Sa démarche explore l’intersection entre peinture, dessin et art textile. TEIA est une œuvre in situ, évolutive et une expérimentation qui se renouvelle, se transforme, transite et lui permet de penser des nouvelles thématiques. Conçue comme une réflexion sur les liens intergénérationnels, cette œuvre évolue depuis 2017 avec l’apport du savoir faire de ma mère.

TEIA se déploie sous la forme d’un réseau fragile et puissant, évoquant un territoire mouvant, suspendu et flottant. À travers cette installation, l’artiste questionne les notions de lien, de déplacement et de déracinement. En parallèle, ses œuvres en dessin, peinture et piqué libre s’inscrivent dans une même démarche.

Ses paysages, entre réel et imaginaire, suggèrent une traversée parcourant des territoires, des lieux fantasmés, des

géographies teintées d’affect. Elles nous invitent à multiplier les mondes pour rendre le nôtre plus accueillant.

– Performance artistique Autour de l’oeuvre TEIA Dimanche 6 juillet à 16h

Maria João FlÔxo est une artiste portugaise pluridisciplinaire basée à Bruxelles, est diplômée en sculpture et

performance par la Faculté des Beaux-Arts de Porto et de Valence. L’oeuvre de Maria João FlÔxo et TEIA de Sónia Aniceto explorent les connexions entre le corps, l’espace et la mémoire. Cependant, à travers chaque performance de Flôxo, ces relations évoluent en fonction du contexte et du concept exploré. Son corps et sa voix s’entrelacent avec TEIA. Parfois contraint par le filet, ses mouvements limités suggèrent à la fois protection et enfermement.

À d’autres moments, le corps dialogue avec la matière, la transformant et la réinventant. L’espace, en tant qu’extension du geste, inscrit la mémoire du mouvement dans le temps. Tandis que TEIA dessine une cartographie du lien et du déracinement, les performances de FlÔxo réinterprètent cette trame en jouant sur les tensions entre transformation et libération.

Durée 30 minutes accessible gratuitement avec un billet d’entrée à l’exposition

– Exposition Audrey CAVALLONI Eglise Nature Rouge, variations

Mi-chirurgienne textile, mi-araignée tisserande, je pratique les techniques de nouages et couture en utilisant la souplesse et le caractère organique des matériaux dans un processus de recouvrement et prolifération.

La répétition du geste plastique est une mise en action positive qui me permet de dépasser le sentiment d’enfermement et m’agrandir. En repoussant mes limites, je questionne la forme en perpétuelle évolution.

Dans le cadre du festival, je propose l’installation “Nature rouge, variations”. Composée de nouages et de lianes textiles, d’une partie au sol et d’une autre plus aérienne, cette installation interroge la “nature humaine”. Entre ancrage et élévation spirituelle, elle invite le public à cheminer entre “l’Homme-animal” et “l’être céleste”.

– Atelier Autour de l’oeuvre textile participative Pousse de nouages

Vendredi 4 juillet de 15h à 18h

“Pousse de nouages” fait référence à la croissance des végétaux, au mouvement de la nature qui prolifère et s’expanse, ainsi qu’à la principale technique employée, celle du nouage. C’est une oeuvre textile réalisée à partir de noeuds cousus

ensemble, sous forme d’ateliers participatifs itinérants.

Le temps d’un atelier, l’oeuvre se déplace de lieu en lieu, de ville en ville, de mains en mains. Elle sillonne le territoire , se développe, grandit au fur et à mesure des rencontres et des participations.

Accessible gratuitement avec un billet d’entrée à l’exposition

– Lecture performance Autour du poème dramatique Chair coeur filant d’Audrey CAVALLONI Dimanche 6 juillet à 15h à l’église

Accessible gratuitement avec un billet d’entrée à l’exposition

– Exposition Néotisse, salle St Roch,

Néotisse est une association basé à Montpellier, ayant pour objectif la médiation culturelle et l’expérimentation

archéologique autour du tissage et de la teinture. Nous traitons des données allant du Néolithique à la fin de l’Antiquité, en considérant le lin sous toutes ses formes, de la plante aux vêtement.

– Atelier Tissages anciens une causerie avec trois archéologues sur les secrets du passé

Dimanche 6 juillet 10h à 11h à la salle St roch GRATUIT

Cette conférence est faite par une spécialiste du tissage Néolithique, une spécialiste du tissage égyptien et une égyptologue. Elle aura pour thème le tissage avec du lin mais également les découvertes récentes en archéologie sur les outils liés au tissage, le tissage au lin en Egypte Antique et son vocabulaire associé, les vêtements au Moyen-Âge etc… le tout avec des exemples tangibles, des références bibliographiques et la possibilité d’échanger sur le sujet!

Durée 1h avec le temps des questions, sans inscription

-Atelier Apprendre à faire de la teinture végétale Vendredi 4 juillet de 10h à 18h atelier toutes les 1h30 environs

Cet atelier consiste à faire différentes teintures végétales que l’on peut réaliser avec du lin à chaud ou à froid (selon la météo). Les participants pourront repartir avec leur écheveau de lin teint ! L’atelier sera précédé d’une explication et d’une remise en contexte archéologique des teintures végétales, leur emploi depuis le Néolithique, les évolutions qui

ont eu lieu au fil du temps.

Matériel fourni

Tarif 25 Euros pour les + de 15 ans et 10 euros pour les 6-15ans

Nombre de participants 15

Durée 1h et temps de récupération des écheveaux à minima 1h plus tard Salle St Roch

Inscriptions asso.neotisse@gmail.com

– Atelier Apprendre à filer et tisser Samedi 5 juillet 10h à 18h atelier toutes les 1h30 environs

Cet atelier sera divisé en trois pôles: un pôle filage au fuseau avec quenouille, confection d’une bande de montage en lin à l’aide d’un peigne d’encroix et pôle tissage avec du lin sur un métier à tisser vertical (Néolithique).

Cet atelier s’accompagne d’une mini présentation et d’une remise ne contexte de l’histoire du lin et du tissage d’un point de vue archéologique.

Matériel fourni

Tarif 25 Euros pour les + de 15 ans et 10 euros pour les 6-15ans

Nombre de participants 6

Durée 1h30 Salle St Roch

Inscriptions asso.neotisse@gmail.com

– Exposition Beate FROMMELT et Carla HOHMEISTER « Le tissu de notre paysage » La grange des Dîmes accessible à pied par la Rue du Moulin

L’inspiration de l’oeuvre d’art provient de l’imagerie et de l’architecture historiques. Le triptyque textile montre des détails de représentations et des éléments de l’architecture d’une église de monastère. L’oeuvre cite des caractéristiques essentielles de la période baroque. En particulier, la création d’une illusion d’espace, le langage formel, la symétrie et les couleurs jouent un rôle important. Le point de croix grand format crée un phénomène optique de près, les oeuvres ressemblent à des nuages de pixels abstraits, et ce n’est qu’à distance qu’elles se fondent en une image unique et réaliste. Et, comme l’architecture baroque, elles dirigent le regard vers le haut.

Le choix du fil comme matériau fait référence à l’importance historique de l’industrie textile dans la région. Le fil est en soi une chose sans propriété . Ce n’est que par son traitement que le matériau entrelacé comme une texture prend sa fonction. Le fil, ici sous la forme du point de croix, ne se condense en une image que dans la somme de ses points.

L’oeuvre The fabric of our landscape reflète la texture du lieu, qui se caractérise par la tradition monastique et l’histoire de l’industrie textile.

– Clément ROSENBERG Chapelle Sainte Marguerite

Je suis designer, décorateur et professeur. Ma pratique s’appuie sur l’ennoblissement et la mise en forme des matériaux souples, propices à construire des décors porteurs d’imaginaires singuliers. Le textile y est bien souvent l’élément principal de production, sujet à des déplacements par rapport aux usages conventionnels. Ma démarche expérimentale valorise autant la finalité que le processus de recherches. Je m’attache également à sélectionner un matériau en tenant compte de sa filière afin de nourrir des récits susceptibles de nous interroger sur nos façons d’habiter.

Pour la chapelle Sainte-Marguerite, j’ai choisi de tirer parti des différentes nuances de la fibre de lin et des co-produits

de la filière tout autant que de la physionomie et l’histoire du lieu afin de concevoir une paroi souple et décorative à la

mesure de l’espace.

>Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (14 € en prévente sur la billetterie en ligne jusqu’à la veille du Festival et 15 € sur place (sauf défilé et visites du tissage du Ronchay et Embrin)

5 € entrée uniquement sur un site (exposition)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors Tissage du Ronchay et atelier Embrin.

Ouverture des sites de 10h à 18h30

Chapelle Sainte Marguerite- Eglise- Salle St Roch

La Gaillarde 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

English : Festival du Lin Expositions et ateliers

Exhibitions and workshops as part of the Flax Festival:

Exhibition times: 10 am to 6:30 pm

– Exhibition Sónia ANICETO Church Choir

Sonia ANICETO, a Brussels-based Portuguese artist, graduated in painting and tapestry from the Faculty of Fine Arts in Lisbon. Her work explores the intersection between painting, drawing and textile art. TEIA is an evolving work in situ, an experiment that renews, transforms and transits, enabling her to think about new themes. « Conceived as a reflection on intergenerational links, this work has been evolving since 2017 with the contribution of my mother?s know-how. »

TEIA unfolds in the form of a fragile yet powerful network, evoking a shifting, suspended, floating territory. Through this installation, the artist questions notions of connection, displacement and uprooting. At the same time, her drawings, paintings and free-motion quilts are part of the same approach.

Her landscapes, somewhere between the real and the imaginary, suggest a journey through territories, fantasized places, geographies tinged with affect

geographies tinged with affect. They invite us to multiply our worlds to make ours more welcoming.

– Performance around the work TEIA Sunday, July 6, 4pm

Maria João FlÔxo is a multi-disciplinary Portuguese artist based in Brussels

from the Faculty of Fine Arts in Porto and Valencia. Maria João FlÔxo?s work and Sónia Aniceto?s TEIA explore the connections between body, space and memory. However, in each of Flôxo?s performances, these relationships evolve according to the context and concept being explored. Her body and voice intertwine with TEIA. Sometimes constrained by the net, her limited movements suggest both protection and confinement.

At other times, the body dialogues with the material, transforming and reinventing it. Space, as an extension of gesture, inscribes the memory of movement in time. While TEIA sketches a cartography of connection and uprooting, FlÔxo’s performances reinterpret this framework, playing on the tensions between transformation and liberation.

Duration 30 minutes, free with exhibition ticket

– Exhibition Audrey CAVALLONI Church « Nature Rouge, variations

« Part textile surgeon, part spider weaver, I practice knotting and sewing techniques, using the suppleness and organic character of materials in a process of covering and proliferation.

The repetition of the plastic gesture is a positive action that enables me to overcome the feeling of confinement and expand. By pushing back my limits, I question form in perpetual evolution.

As part of the festival, I present the installation « Nature rouge, variations ». Composed of knots and textile vines, one part on the ground and another more aerial, this installation questions ?human nature? Between anchorage and spiritual elevation, it invites the public to walk between ?Man-animal? and ?celestial being? »

– Workshop on the participative textile work « Pousse de nouages

Friday, July 4, 3 pm to 6 pm

pousse de nouages? refers to the growth of plants, to the movement of nature as it proliferates and expands, and to the main technique employed, that of knotting. It is a textile work created from knots sewn together

in the form of itinerant participatory workshops.

During a workshop, the work travels from place to place, town to town, hand to hand. It criss-crosses the region, developing and growing as it meets and participates.

Accessible free of charge with an exhibition ticket

– Performance reading of the dramatic poem « Chair coeur filant » by Audrey CAVALLONI Sunday, July 6, 3pm at the church

Free with exhibition ticket

– Néotisse exhibition, salle St Roch,

Néotisse is a Montpellier-based association dedicated to cultural mediation and archaeological experimentation

around weaving and dyeing. We deal with data from the Neolithic to the end of Antiquity, considering linen in all its forms, from plant to garment.

– Ancient weavings workshop: a talk with three archaeologists on the secrets of the past

Sunday, July 6, 10am to 11am at salle St roch FREE

This talk is given by a Neolithic weaving specialist, an Egyptian weaving specialist and an Egyptologist. The theme will be linen weaving, but also recent archaeological discoveries on weaving tools, linen weaving in Ancient Egypt and its associated vocabulary, clothing in the Middle Ages etc… all with tangible examples, bibliographical references and the chance to discuss the subject!

Duration: 1h with time for questions, no registration required

-Learn to make vegetable dyes Friday, July 4, 10am to 6pm workshop approx. every 1h30

This workshop will teach you how to make different vegetable dyes using hot or cold linen (depending on the weather). Participants can take home their own skein of dyed linen! The workshop will be preceded by an explanation and archaeological contextualization of plant dyes, their use since Neolithic times, and the changes that have taken place over time

over time.

Materials provided

Price: 25 euros for over-15s and 10 euros for 6-15s

Number of participants: 15

Duration: 1 hour, plus time to collect skeins at least 1 hour later Salle St Roch

Registration: asso.neotisse@gmail.com

– Learn to spin and weave workshop Saturday July 5, 10am to 6pm workshop every 1h30 approx

This workshop will be divided into three parts: spinning with a spindle and cattail, making a linen mounting strip with an encroix comb, and weaving with linen on a vertical loom (Neolithic).

This workshop is accompanied by a mini-presentation on the history of linen and weaving from an archaeological perspective.

Materials supplied

Price: 25 euros for over-15s and 10 euros for 6-15s

Number of participants: 6

Duration: 1h30 Salle St Roch

Registration: asso.neotisse@gmail.com

– Exhibition Beate FROMMELT and Carla HOHMEISTER « The fabric of our landscape » La grange des Dîmes accessible on foot via Rue du Moulin

The inspiration for the artwork comes from historical imagery and architecture. The textile triptych shows details of representations and elements of the architecture of a monastery church. The work cites essential features of the Baroque period. In particular, the creation of an illusion of space, formal language, symmetry and color play an important role. The large-format cross-stitch creates an optical phenomenon: up close, the works resemble clouds of abstract pixels, and only at a distance do they merge into a single, realistic image. And, like Baroque architecture, they direct the eye upwards.

The choice of yarn as a material alludes to the historical importance of the textile industry in the region. Yarn itself is a « thing without property ». It is only through its treatment that the material interwoven like a texture takes on its function. Thread, here in the form of cross-stitch, is condensed into an image only in the sum of its stitches.

The fabric of our landscape reflects the texture of the place, which is characterized by monastic tradition and the history of the textile industry.

– Clément ROSENBERG Chapelle Sainte Marguerite

I’m a designer, decorator and teacher. My practice is based on the ennoblement and shaping of supple materials, conducive to the construction of settings that convey singular imaginations. Textiles are often the main production element, subject to shifts in conventional usage. My experimental approach places as much emphasis on the end goal as on the research process. I’m also keen to select a material, taking into account the way it is processed, in order to nurture narratives likely to raise questions about our ways of living.

For the Sainte-Marguerite chapel, I chose to make the most of the different shades of flax fibre and the co-products of the industry, as well as of the material itself

of the industry, as well as the site?s physiognomy and history, to design a flexible, decorative wall to match the space

of the space.

>Fares LINEN FESTIVAL

15 ? 3-day multi-site wristband (14? in advance on the online ticketing service until the day before the Festival and 15? on site (excluding the fashion show and visits to the Ronchay and Embrin weaving mills)

5? admission to one site only (exhibition)

Free admission for children under 12 and people with reduced mobility, excluding the parade and the Ronchay weaving and Embrin workshops.

Sites open from 10am to 6:30pm

German :

Ausstellungen und Workshops im Rahmen des Leinenfestivals

Öffnungszeiten der Ausstellungen: von 10 bis 18.30 Uhr

– Ausstellung Sónia ANICETO Chor der Kirche

Sónia ANICETO, eine portugiesische Künstlerin mit Wohnsitz in Brüssel, hat an der Fakultät für Bildende Künste in Lissabon Malerei und Tapisserie studiert. Ihr Ansatz erforscht die Überschneidungen zwischen Malerei, Zeichnung und Textilkunst. TEIA ist ein ortsgebundenes, evolutionäres Werk und ein Experiment, das sich erneuert, transformiert, transitiert und es ihr ermöglicht, neue Themen zu denken. « Konzipiert als Reflexion über die Verbindungen zwischen den Generationen, entwickelt sich dieses Werk seit 2017 mit der Einbringung des Know-hows meiner Mutter. »

TEIA entfaltet sich in Form eines fragilen und kraftvollen Netzwerks, das an ein bewegliches, hängendes und schwebendes Territorium erinnert. Durch diese Installation hinterfragt der Künstler die Begriffe Verbindung, Verschiebung und Entwurzelung. Parallel dazu sind seine Werke in den Bereichen Zeichnung, Malerei und Freihandquilten in denselben Prozess eingebunden.

Seine Landschaften, die zwischen Realität und Imagination angesiedelt sind, suggerieren eine Reise durch Territorien, Phantasieorte und

geografien, die von Affekten geprägt sind. Sie laden uns ein, die Welten zu vervielfältigen, um die unsere einladender zu machen.

– Künstlerische Performance Rund um das Werk TEIA Sonntag, 6. Juli, 16 Uhr

Maria João FlÔxo ist eine portugiesische multidisziplinäre Künstlerin mit Sitz in Brüssel

performance an der Fakultät der Schönen Künste in Porto und Valencia. Maria João FlÔxos Werk und TEIA von Sónia Aniceto erforschen die Verbindungen zwischen Körper, Raum und Gedächtnis. In jeder Performance von Flôxo verändern sich diese Beziehungen jedoch je nach Kontext und Konzept, das sie erforscht. Sein Körper und seine Stimme verflechten sich mit TEIA. Manchmal ist er durch das Netz eingeschränkt, seine begrenzten Bewegungen suggerieren Schutz und Einschließung zugleich.

In anderen Momenten tritt der Körper in einen Dialog mit dem Material, verwandelt es und erfindet es neu. Der Raum als Erweiterung der Geste schreibt die Erinnerung an die Bewegung in die Zeit ein. Während TEIA eine Kartografie der Verbundenheit und Entwurzelung zeichnet, interpretieren die Performances von FlÔxo dieses Gewebe neu, indem sie mit der Spannung zwischen Transformation und Befreiung spielen.

Dauer 30 Minuten Freier Zugang mit einer Eintrittskarte zur Ausstellung

– Ausstellung Audrey CAVALLONI Kirche « Rote Natur, Variationen »

« Halb Textilchirurgin, halb Weberspinne, praktiziere ich Knüpf- und Nähtechniken, indem ich die Geschmeidigkeit und den organischen Charakter der Materialien in einem Prozess des Überdeckens und Wucherns nutze.

Die Wiederholung der plastischen Geste ist eine positive Handlung, die es mir ermöglicht, das Gefühl des Eingeschlossenseins zu überwinden und mich zu vergrößern. Indem ich meine Grenzen verschiebe, stelle ich die Form in Frage, die sich ständig weiterentwickelt.

Im Rahmen des Festivals präsentiere ich die Installation « Nature rouge, variations ». Diese Installation besteht aus Knüpfungen und textilen Lianen, einem Teil auf dem Boden und einem anderen, luftigeren Teil und stellt die ?menschliche Natur? in Frage. Zwischen Verankerung und spiritueller Erhebung lädt sie das Publikum ein, zwischen dem Tiermenschen und dem himmlischen Wesen zu wandeln. »

– Workshop zum partizipativen Textilwerk « Pousse de nouages » (Knoten wachsen)

Freitag, 4. Juli von 15 bis 18 Uhr

knotentriebe » bezieht sich auf das Wachstum von Pflanzen, die Bewegung der Natur, die sich vermehrt und ausdehnt, sowie auf die wichtigste Technik, die dabei angewandt wird, die des Knüpfens. Es handelt sich um ein textiles Werk, das aus zusammengenähten Knoten besteht

das Projekt wird in Form von Wanderworkshops durchgeführt.

Während eines Workshops wandert das Werk von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, von Hand zu Hand. Es wandert durch die Gegend, entwickelt sich und wächst im Laufe der Begegnungen und Teilnahmen.

Kostenloser Zugang mit einer Eintrittskarte für die Ausstellung

– Performance-Lesung Rund um das dramatische Gedicht « Chair coeur filant » von Audrey CAVALLONI Sonntag, 6. Juli um 15 Uhr in der Kirche

Kostenloser Zugang mit einer Eintrittskarte für die Ausstellung

– Ausstellung Néotisse, Saal St Roch,

Neotisse ist ein Verein mit Sitz in Montpellier, dessen Ziel die kulturelle Vermittlung und das Experimentieren ist

archäologischen Forschung rund um das Weben und Färben. Wir beschäftigen uns mit Daten vom Neolithikum bis zur Spätantike und betrachten Leinen in all seinen Formen, von der Pflanze bis zum Kleidungsstück.

– Workshop Antike Webstoffe: Eine Plauderei mit drei Archäologen über die Geheimnisse der Vergangenheit

Sonntag, 6. Juli 10:00 bis 11:00 Uhr in der Salle St roch KOSTENLOS

Dieser Vortrag wird von einer Spezialistin für neolithische Weberei, einer Spezialistin für ägyptische Weberei und einer Ägyptologin gehalten. Thema des Vortrags ist das Weben mit Leinen, aber auch die jüngsten archäologischen Entdeckungen zu Webwerkzeugen, die Leinenweberei im Alten Ägypten und das dazugehörige Vokabular, die Kleidung im Mittelalter usw. Das Ganze mit konkreten Beispielen, Literaturhinweisen und der Möglichkeit, sich über das Thema auszutauschen!

Dauer: 1 Stunde mit Zeit für Fragen, keine Anmeldung erforderlich

-Workshop Pflanzenfarben herstellen lernen Freitag, 4. Juli, 10:00-18:00 Uhr Workshop ca. alle 1,5 Stunden

In diesem Workshop geht es darum, verschiedene Pflanzenfarben herzustellen, die man mit heißem oder kaltem Leinen (je nach Wetterlage) herstellen kann. Die Teilnehmer können ihren gefärbten Leinenstrang mit nach Hause nehmen! Vor dem Workshop gibt es eine Erklärung und einen archäologischen Kontext zu Pflanzenfarben, ihrer Verwendung seit dem Neolithikum und den Entwicklungen, die sich im Laufe der Zeit vollzogen haben

im Laufe der Zeit stattgefunden haben.

Material wird zur Verfügung gestellt

Preis: 25 Euro für Personen über 15 Jahren und 10 Euro für Personen von 6 bis 15 Jahren

Anzahl der Teilnehmer: 15

Dauer: 1 Stunde und Zeit für die Rückgabe der Stränge mindestens 1 Stunde später Salle St Roch

Anmeldungen: asso.neotisse@gmail.com

– Workshop Spinnen und Weben lernen Samstag, 5. Juli 10:00 bis 18:00 Uhr Workshop etwa alle 1,5 Stunden

Dieser Workshop ist in drei Bereiche unterteilt: Spinnen mit einer Spindel, Herstellen eines Leinenbandes mithilfe eines Kamms aus Encroix und Weben mit Leinen auf einem vertikalen Webstuhl (Neolithikum).

Dieser Workshop wird von einer Mini-Präsentation begleitet, die die Geschichte des Flachses und der Weberei aus archäologischer Sicht beleuchtet.

Material wird zur Verfügung gestellt

Preis: 25 Euro für Personen über 15 Jahre und 10 Euro für Personen von 6 bis 15 Jahren

Anzahl der Teilnehmer: 6

Dauer: 1,5 Stunden Saal St Roch

Anmeldungen: asso.neotisse@gmail.com

– Ausstellung Beate FROMMELT und Carla HOHMEISTER « Das Gewebe unserer Landschaft » La grange des Dîmes zu Fuß über die Rue du Moulin erreichbar

Die Inspiration für das Kunstwerk stammt von historischen Bildern und Architektur. Das textile Triptychon zeigt Details von Darstellungen und Elementen der Architektur einer Klosterkirche. Das Werk zitiert wesentliche Merkmale der Barockzeit. Insbesondere die Schaffung einer Raumillusion, die Formensprache, die Symmetrie und die Farben spielen eine wichtige Rolle. Der großformatige Kreuzstich erzeugt ein optisches Phänomen: Aus der Nähe sehen die Werke wie abstrakte Pixelwolken aus, und erst aus der Ferne verschmelzen sie zu einem einzigen, realistischen Bild. Und wie die barocke Architektur lenken sie den Blick nach oben.

Die Wahl des Garns als Material verweist auf die historische Bedeutung der Textilindustrie in der Region. Das Garn ist an sich ein « Ding ohne Eigentum ». Erst durch seine Verarbeitung erhält das Material verwoben wie eine Textur seine Funktion. Der Faden, hier in Form des Kreuzstichs, verdichtet sich erst in der Summe seiner Punkte zu einem Bild.

Das Werk The fabric of our landscape spiegelt die Textur des Ortes wider, der durch die klösterliche Tradition und die Geschichte der Textilindustrie geprägt ist.

– Clément ROSENBERG Kapelle Sainte Marguerite

Ich bin Designer, Innenarchitekt und Lehrer. Meine Praxis stützt sich auf die Veredelung und Formgebung von weichen Materialien, die sich für den Bau von Dekorationen eignen, die Träger von einzigartigen Vorstellungen sind. Textilien sind oft das Hauptelement der Produktion und unterliegen Verschiebungen im Vergleich zu den herkömmlichen Verwendungszwecken. Mein experimenteller Ansatz legt sowohl Wert auf das Ziel als auch auf den Prozess der Forschung. Bei der Auswahl eines Materials berücksichtige ich auch seine Herkunft, um Geschichten zu erzählen, die unsere Art zu wohnen in Frage stellen.

Für die Kapelle Sainte-Marguerite habe ich mich entschieden, die verschiedenen Nuancen der Flachsfaser und der Nebenprodukte des Flachses zu nutzen

der Produktionskette sowie der Physiognomie und Geschichte des Ortes zu nutzen, um eine flexible und dekorative Wand zu entwerfen, die der Größe des Ortes entspricht

die Wand sollte dem Raum angepasst werden.

>Preise für das Leinenfestival

15 ? Armband mit mehreren Standorten 3 Tage (14 ? im Vorverkauf über den Online-Ticketshop bis zum Vorabend des Festivals und 15 ? vor Ort (außer Parade und Besichtigungen der Weberei von Ronchay und Embrin)

5 ? Eintritt nur zu einem Ort (Ausstellung)

Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität außerhalb der Parade und außerhalb der Weberei Tissage du Ronchay und des Ateliers Embrin.

Öffnungszeiten der Standorte von 10:00 bis 18:30 Uhr

Italiano :

Mostre e laboratori nell’ambito del Festival del lino:

Orari della mostra: dalle 10.00 alle 18.30

– Mostra Sónia ANICETO Coro della chiesa

Sonia ANICETO, artista portoghese con sede a Bruxelles, si è laureata in pittura e arazzo presso la Facoltà di Belle Arti di Lisbona. Il suo lavoro esplora l’intersezione tra pittura, disegno e arte tessile. TEIA è un’opera in situ in continua evoluzione, un esperimento che si rinnova, si trasforma e transita, permettendole di esplorare nuovi temi. « Concepito come una riflessione sui legami intergenerazionali, questo lavoro si è evoluto dal 2017 con il contributo del know-how di mia madre »

TEIA si sviluppa sotto forma di una rete fragile ma potente, evocando un territorio mutevole, sospeso e fluttuante. Attraverso questa installazione, l’artista mette in discussione le nozioni di connessione, spostamento e sradicamento. Allo stesso tempo, i suoi disegni, dipinti e quilt a mano libera fanno parte dello stesso approccio.

I suoi paesaggi, a metà tra il reale e l’immaginario, suggeriscono un viaggio attraverso territori, luoghi fantasmagorici, geografie tinte di affetti

geografie tinte di affetti. Ci invitano a moltiplicare i nostri mondi per rendere il nostro più accogliente.

– Performance artistica intorno all’opera TEIA domenica 6 luglio alle 16.00

Maria João FlÔxo è un’artista portoghese multidisciplinare con sede a Bruxelles, laureata in scultura e performance presso la Facoltà di Belle Arti

dalla Facoltà di Belle Arti di Porto e di Valencia. Le opere di Maria João FlÔxo e di Sónia Aniceto TEIA esplorano le connessioni tra corpo, spazio e memoria. Tuttavia, in ogni performance di Flôxo, queste relazioni si evolvono a seconda del contesto e del concetto esplorato. Il suo corpo e la sua voce si intrecciano con i TEIA. A volte costretta dalla rete, i suoi movimenti limitati suggeriscono protezione e confinamento.

In altri momenti, il corpo dialoga con il materiale, trasformandolo e reinventandolo. Lo spazio, come estensione del gesto, inscrive la memoria del movimento nel tempo. Mentre TEIA traccia una cartografia di legami e sradicamenti, le performance di FlÔxo reinterpretano questo quadro, giocando sulle tensioni tra trasformazione e liberazione.

Durata 30 minuti, gratuito con il biglietto della mostra

– Mostra Audrey CAVALLONI Chiesa « Nature Rouge, variazioni

« Un po’ chirurgo tessile, un po’ tessitrice di ragni, pratico le tecniche di annodatura e cucitura, utilizzando la duttilità e l’organicità dei materiali in un processo di rivestimento e proliferazione.

La ripetizione del gesto plastico è un’azione positiva che mi permette di superare la sensazione di confinamento e di espandermi. Spingendo indietro i miei limiti, metto in discussione la forma in perpetua evoluzione.

Nell’ambito del festival, presento l’installazione Nature rouge, variations. Composta da nodi tessili e viti, una parte a terra e un’altra più aerea, questa installazione si interroga sulla « natura umana ». A metà strada tra l’immobilità e l’elevazione spirituale, invita il pubblico a camminare tra « l’uomo-animale » e « l’essere celeste » »

– Workshop sull’opera tessile partecipativa « Pousse de nouages » (Nodi di crescita)

Venerdì 4 luglio dalle 15.00 alle 18.00

pousse de nouages » si riferisce alla crescita delle piante, al movimento della natura che prolifera e si espande, e alla tecnica principale utilizzata, l’annodatura. Si tratta di un’opera tessile realizzata con nodi cuciti insieme

sotto forma di laboratori partecipativi itineranti.

Durante un workshop, l’opera si sposta da un luogo all’altro, da una città all’altra, da una mano all’altra. Viaggia in lungo e in largo per la regione, sviluppandosi e crescendo con l’incontro e la partecipazione.

Accesso gratuito con il biglietto d’ingresso alla mostra

– Lettura performativa del poema drammatico « Chair coeur filant » di Audrey CAVALLONI domenica 6 luglio alle 15.00 nella chiesa

Gratuito con il biglietto d’ingresso alla mostra

– Mostra Néotisse, sala St Roch,

Néotisse è un’associazione con sede a Montpellier, con l’obiettivo della mediazione culturale e della sperimentazione archeologica

di tessitura e di tintura. Trattiamo dati dal Neolitico alla fine dell’Antichità, considerando il lino in tutte le sue forme, dalla pianta all’indumento.

– Laboratorio di tessitura antica: una conversazione con tre archeologi sui segreti del passato

Domenica 6 luglio dalle 10.00 alle 11.00 presso la Salle St Roch GRATIS

Questa conferenza è tenuta da uno specialista di tessitura neolitica, uno specialista di tessitura egizia e un egittologo. Il tema sarà la tessitura del lino, ma anche le recenti scoperte archeologiche sugli strumenti per la tessitura, la tessitura del lino nell’Antico Egitto e il suo vocabolario, l’abbigliamento nel Medioevo, ecc

Durata: 1 ora con tempo a disposizione per le domande, senza obbligo di registrazione

-Imparare a fare le tinture vegetali venerdì 4 luglio dalle 10.00 alle 18.00 laboratorio ogni 1 ora circa

Questo laboratorio consiste nella realizzazione di diverse tinture vegetali utilizzando il lino a caldo o a freddo (a seconda del tempo). I partecipanti potranno portare a casa una matassa di lino tinto! Il laboratorio sarà preceduto da una spiegazione e da una contestualizzazione archeologica delle tinture vegetali, del loro uso a partire dal Neolitico e dei cambiamenti avvenuti nel tempo

nel tempo.

Materiale fornito

Prezzo: 25 euro per i maggiori di 15 anni e 10 euro per i minori di 6-15 anni

Numero di partecipanti: 15

Durata: 1 ora e tempo per raccogliere le matasse almeno 1 ora dopo Salle St Roch

Iscrizione: asso.neotisse@gmail.com

– Laboratorio di filatura e tessitura sabato 5 luglio dalle 10.00 alle 18.00 laboratorio ogni 1 ora circa

Questo laboratorio sarà diviso in tre sezioni: filatura su un fuso con una conocchia, realizzazione di una striscia di montaggio di lino con un pettine encroix e tessitura di lino su un telaio verticale (neolitico).

Il laboratorio è accompagnato da una mini-presentazione e da uno sguardo alla storia del lino e della tessitura dal punto di vista archeologico.

Materiale fornito

Prezzo: 25 euro per i maggiori di 15 anni e 10 euro per i minori di 6-15 anni

Numero di partecipanti: 6

Durata: 1h30 Salle St Roch

Iscrizione: asso.neotisse@gmail.com

– Mostra Beate FROMMELT e Carla HOHMEISTER « Il tessuto del nostro paesaggio » La grange des Dîmes accessibile a piedi attraverso Rue du Moulin

L’ispirazione per le opere d’arte proviene da immagini storiche e dall’architettura. Il trittico tessile mostra dettagli di rappresentazioni ed elementi dell’architettura di una chiesa conventuale. L’opera cita caratteristiche chiave del periodo barocco. In particolare, la creazione di un’illusione di spazio, il linguaggio formale, la simmetria e il colore giocano un ruolo importante. Il punto croce di grande formato crea un fenomeno ottico: da vicino le opere assomigliano a nuvole di pixel astratti e solo a distanza si fondono in un’unica immagine realistica. E, come l’architettura barocca, attirano lo sguardo verso l’alto.

La scelta del filato come materiale si riferisce all’importanza storica dell’industria tessile nella regione. Il filato è di per sé una « cosa senza proprietà ». È solo attraverso il suo trattamento che il materiale, intrecciato come una trama, assume la sua funzione. Il filo, qui sotto forma di punto croce, si condensa in un’immagine solo nella somma dei suoi punti.

Il tessuto del nostro paesaggio riflette la trama del luogo, caratterizzato dalla tradizione monastica e dalla storia dell’industria tessile.

– Clément ROSENBERG Cappella Sainte Marguerite

Sono designer, decoratore e insegnante. Il mio lavoro si basa sulla nobilitazione e la modellazione di materiali duttili, favorevoli alla costruzione di ambienti che trasmettono un immaginario singolare. I tessuti sono spesso l’elemento produttivo principale, soggetto a cambiamenti nell’uso convenzionale. Il mio approccio sperimentale pone l’accento tanto sul prodotto finale quanto sul processo di ricerca. Cerco anche di selezionare un materiale tenendo conto del modo in cui viene lavorato, in modo da creare storie che possano sollevare domande sul nostro modo di vivere.

Per la cappella di Sainte-Marguerite, ho scelto di sfruttare al meglio le diverse tonalità della fibra di lino e i co-prodotti dell’industria, oltre che la

dell’industria, così come la fisionomia e la storia del sito, per progettare una parete flessibile e decorativa che si adattasse allo spazio

dello spazio.

>Le tariffe FESTIVAL DU LIN

15 ? Abbonamento multi-sito di 3 giorni (14? in anticipo sul servizio di biglietteria online fino al giorno prima del Festival e 15? sul posto (esclusa la sfilata di moda e le visite alle tessiture di Ronchay e Embrin)

5? ingresso a un solo sito (mostra)

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone a mobilità ridotta, ad esclusione della sfilata e delle visite alla tessitura Ronchay e al laboratorio Embrin.

Siti aperti dalle 10.00 alle 18.30

Espanol :

Exposiciones y talleres en el marco de la fiesta del lino:

Horario de las exposiciones: de 10.00 a 18.30 h

– Exposición Sónia ANICETO Church Choir

Sonia ANICETO, artista portuguesa afincada en Bruselas, es licenciada en pintura y tapicería por la Facultad de Bellas Artes de Lisboa. Su obra explora la intersección entre la pintura, el dibujo y el arte textil. TEIA es una obra en evolución in situ, un experimento que se renueva, se transforma y transita por sí mismo, permitiéndole explorar nuevos temas. « Concebida como una reflexión sobre los vínculos intergeneracionales, esta obra evoluciona desde 2017 con la aportación del saber hacer de mi madre »

TEIA se despliega en forma de red frágil pero poderosa, evocando un territorio movedizo, suspendido y flotante. A través de esta instalación, la artista cuestiona las nociones de conexión, desplazamiento y desarraigo. Al mismo tiempo, sus dibujos, pinturas y colchas de free-motion forman parte del mismo planteamiento.

Sus paisajes, a medio camino entre lo real y lo imaginario, sugieren un viaje a través de territorios, lugares fantasmagóricos, geografías teñidas de afecto

geografías teñidas de afecto. Nos invitan a multiplicar nuestros mundos para hacer el nuestro más acogedor.

– Performance artística en torno a la obra TEIA domingo 6 de julio a las 16.00 horas

Maria João FlÔxo es una artista portuguesa multidisciplinar afincada en Bruselas, licenciada en escultura y performance por la Facultad de Bellas Artes

de la Facultad de Bellas Artes de Oporto y Valencia. La obra de Maria João FlÔxo y la TEIA de Sónia Aniceto exploran las conexiones entre el cuerpo, el espacio y la memoria. Sin embargo, en cada una de las performances de Flôxo, estas relaciones evolucionan según el contexto y el concepto que se explora. Su cuerpo y su voz se entrelazan en TEIA. A veces constreñida por la red, sus movimientos limitados sugieren tanto protección como confinamiento.

Otras veces, el cuerpo dialoga con el material, transformándolo y reinventándolo. El espacio, como extensión del gesto, inscribe la memoria del movimiento en el tiempo. Mientras TEIA esboza una cartografía de ataduras y desarraigos, las performances de FlÔxo reinterpretan este marco, jugando con las tensiones entre transformación y liberación.

Duración 30 minutos, gratuita con la entrada a la exposición

– Exposición Audrey CAVALLONI Iglesia « Nature Rouge, variaciones

« En parte cirujana textil, en parte tejedora de arañas, practico técnicas de anudado y costura, utilizando la flexibilidad y la naturaleza orgánica de los materiales en un proceso de recubrimiento y proliferación.

La repetición del gesto plástico es una acción positiva que me permite superar la sensación de confinamiento y expandirme. Al traspasar mis límites, cuestiono la forma en perpetua evolución.

En el marco del festival, presento la instalación Nature rouge, variations. Compuesta por nudos textiles y lianas, una parte en el suelo y otra más aérea, esta instalación cuestiona la « naturaleza humana ». A medio camino entre la tierra y la elevación espiritual, invita al público a caminar entre « el hombre-animal » y « el ser celestial » »

– Taller sobre la obra textil participativa « Pousse de nouages » (Nudos que crecen)

Viernes 4 de julio de 15:00 a 18:00

pousse de nouages » hace referencia al crecimiento de las plantas, al movimiento de la naturaleza que prolifera y se expande, y a la técnica principal utilizada, el anudado. Se trata de una obra textil realizada a partir de nudos cosidos entre sí

en forma de talleres participativos itinerantes.

Durante un taller, la obra se desplaza de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de mano en mano. Viaja a lo largo y ancho de la región, desarrollándose y creciendo a medida que se encuentra y participa.

Acceso gratuito con la entrada a la exposición

– Lectura del poema dramático « Chair coeur filant » de Audrey CAVALLONI, el domingo 6 de julio a las 15:00 h en la iglesia

Acceso gratuito con una entrada a la exposición

– Exposición Néotisse, sala St Roch,

Néotisse es una asociación con sede en Montpellier, cuyo objetivo es la mediación cultural y la experimentación arqueológica

en torno al tejido y el teñido. Tratamos datos desde el Neolítico hasta el final de la Antigüedad, considerando el lino en todas sus formas, desde la planta hasta la prenda.

– Taller de tejidos antiguos: charla con tres arqueólogos sobre los secretos del pasado

Domingo 6 de julio de 10:00 a 11:00 h en la Sala St Roch GRATUITO

Esta conferencia será impartida por un especialista en tejidos neolíticos, un especialista en tejidos egipcios y un egiptólogo. El tema será el tejido del lino, pero también los recientes descubrimientos arqueológicos sobre las herramientas de tejido, el tejido del lino en el Antiguo Egipto y su vocabulario asociado, la indumentaria en la Edad Media, etc., todo ello con ejemplos tangibles, referencias bibliográficas y ¡la posibilidad de debatir sobre el tema!

Duración: 1 hora con tiempo para preguntas, sin inscripción previa

-Aprender a fabricar tintes vegetales Viernes 4 de julio de 10:00 a 18:00 taller cada hora y media aproximadamente

Este taller consiste en realizar diferentes tintes vegetales utilizando lino caliente o frío (según el tiempo). Los participantes podrán llevarse a casa una madeja de lino teñido El taller irá precedido de una explicación y contextualización arqueológica de los tintes vegetales, su uso desde el Neolítico y los cambios que se han producido a lo largo del tiempo

a lo largo del tiempo.

Materiales proporcionados

Precio: 25 euros para mayores de 15 años y 10 euros para 6-15 años

Número de participantes: 15

Duración: 1 hora y tiempo para recoger las madejas al menos 1 hora después Salle St Roch

Inscripción: asso.neotisse@gmail.com

– Taller para aprender a hilar y tejer Sábado 5 de julio de 10:00 a 18:00 taller cada hora y media aproximadamente

Este taller se dividirá en tres secciones: hilado en huso con rueca, confección de una tira de montaje de lino utilizando un peine de encroix y tejido con lino en telar vertical (neolítico).

Este taller va acompañado de una minipresentación y de una mirada a la historia del lino y del tejido desde el punto de vista arqueológico.

Materiales proporcionados

Precio: 25 euros para mayores de 15 años y 10 euros para 6-15 años

Número de participantes: 6

Duración: 1h30 Salle St Roch

Inscripción: asso.neotisse@gmail.com

– Exposición Beate FROMMELT y Carla HOHMEISTER « El tejido de nuestro paisaje » La grange des Dîmes accesible a pie por la rue du Moulin

La obra se inspira en la imaginería y la arquitectura históricas. El tríptico textil muestra detalles de representaciones y elementos de la arquitectura de una iglesia monasterio. La obra cita características clave del periodo barroco. En particular, la creación de una ilusión de espacio, el lenguaje formal, la simetría y el color desempeñan un papel importante. El punto de cruz de gran formato crea un fenómeno óptico: de cerca, las obras parecen nubes de píxeles abstractos, y sólo a distancia se funden en una imagen única y realista. Y, como la arquitectura barroca, atraen la mirada hacia arriba.

La elección del hilo como material remite a la importancia histórica de la industria textil en la región. El hilo es en sí mismo una « cosa sin propiedad ». Sólo a través de su tratamiento el material -entretejido como una textura- adquiere su función. El hilo, aquí en forma de punto de cruz, se condensa en una imagen sólo en la suma de sus puntadas.

El tejido de nuestro paisaje refleja la textura del lugar, caracterizado por la tradición monástica y la historia de la industria textil.

– Clément ROSENBERG Capilla Sainte Marguerite

Soy diseñador, decorador y profesor. Mi trabajo se basa en el ennoblecimiento y la plasmación de materiales flexibles, propicios a la construcción de decorados que transmiten un imaginario singular. Los textiles son a menudo el principal elemento de producción, sujetos a cambios en el uso convencional. Mi enfoque experimental hace tanto hincapié en el producto final como en el proceso de investigación. También trato de seleccionar un material teniendo en cuenta la forma en que se procesa, con el fin de crear historias que puedan plantear preguntas sobre la forma en que vivimos.

Para la capilla Sainte-Marguerite, opté por sacar partido de los diferentes matices de la fibra de lino y de los coproductos de la industria, así como del propio material

de la industria, así como de la fisonomía y la historia del lugar, para diseñar un muro flexible y decorativo a la altura del espacio

del espacio.

>Las tarifas FESTIVAL DU LIN

15 ? Pulsera multisede de 3 días (14? por adelantado en el servicio de venta de entradas en línea hasta la víspera del Festival y 15? in situ (excluidos el desfile de moda y las visitas a las fábricas de tejidos de Ronchay y Embrin)

5? entrada a un solo lugar (exposición)

Entrada gratuita para menores de 12 años y personas con movilidad reducida, excluidos el desfile y las visitas a la tejeduría Ronchay y al taller Embrin.

Horario: de 10.00 a 18.30 h

