Fontaine-le-Dun

Festival du Lin Expositions

Salle municipale à côté de la Mairie Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Exposition du 3 au 5 juillet de 10h à 18h30, présentées dans le cadre du festival du lin

> Salle municipale à côté de la Mairie Élyse et Évelyne BERENGER

Nous sommes deux artisanes, mère et fille, passionnées par le travail des fibres naturelles et les savoir-faire traditionnels.

À partir de laine de mouton et de chien, nous réalisons nous-mêmes toutes les étapes de transformation filage, tissage et création. Chaque fibre est soigneusement sélectionnée puis filée à la main.

Notre travail donne vie à différentes créations artisanales: fils de laine pour tricot et crochet, pièces tissées, créations au crochet, bijoux en dentelle,…

Nous proposons également la vente de laine filée de mouton et de chien, issue d’animaux locaux, dans une démarche artisanale et respectueuse des matières naturelles.

Nous sommes également organisatrices de la Fête de la Laine de Bosville, un événement dédié à la découverte des fibres naturelles, des savoir-faire textiles et du travail de la laine qui se déroule en juin.

Tout au long de la journée, nous ferons des démonstrations ainsi que des ateliers gratuits, ouverts à tous, pour faire découvrir des savoir-faire artisanaux, tissage galon au peigne, tissage aux tablettes, feutrage, crochet…(gratuit) .

Salle municipale à côté de la Mairie Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

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English : Festival du Lin Expositions

L’événement Festival du Lin Expositions Fontaine-le-Dun a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre