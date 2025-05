Festival du Lin Expositions – Saint-Pierre-le-Vieux, 4 juillet 2025 10:00, Saint-Pierre-le-Vieux.

Seine-Maritime

Festival du Lin Expositions Eglise Saint-Pierre-le-Vieux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Les expositions du festival du lin à saint Pierre le Vieux , de 10h à 18h30

– Jean-Louis RAGUENEL Eglise « L’Entre Deux »

En tant que designer textile freelance, l’expérience menée auprès de plusieurs éditeurs de tissus en France et à l’étranger a engagé Jean-Louis dans un processus de transposition de dessins d’atelier, en imprimés ou tissages industriels.

Progressivement, son regard se porte sur les terres limoneuses de Normandie, riches en cultures de fibre de lin. Cette fibre devient alors son principal médium. Il dessine avec l’herbe à fleur bleue, malaxée, façonnée pour enfin créer des volumes des dessins en volume.

Tout s’agrège, se croise, se superpose. Les motifs des plantes sinueuses s’entremêlent par la superposition, deviennent des cartographies sans occulter le réel, car c’est la matière, cette matière que l’on pourrait oublier derrière le motif, mais c’est elle qui nous tient.

– Dominique MOREAU Eglise « Racines aériennes »

Depuis longtemps, j’exprime l’idée de la poussée, de l’énergie vitale, de la force de vie mais aussi de sa fragilité.

La terre est forte mais sensible à nos actes. Graines, tubercules, germes, etc émergent de mon travail.

Aujourd’hui les racines me permettent d’évoquer tout ça. Je les mets en lumière, je les sors du sous-sol, de leur contexte.

Cette année le thème du festival m’offre le plaisir de créer des racines aériennes. De nouvelles formes s’imposent à moi.

Racines suspendues ou courant sur le sol comme celles de certains ficus, les pneumatophores de certains cyprès plus ou moins pointues sortant de terre, les racines échasses des palétuviers, les racines de maïs hors sol, celles des orchidées sont mes sources d’inspiration.

Je propose diverses installations créées principalement en lin avec différentes techniques.

>Les tarifs FESTIVAL DU LIN

15 € Bracelet multi sites 3 jours (14 € en prévente sur la billetterie en ligne jusqu’à la veille du Festival et 15 € sur place (sauf défilé et visites du tissage du Ronchay et Embrin)

5 € entrée uniquement sur un site (exposition)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les Personnes à Mobilité Réduite hors défilé et hors Tissage du Ronchay et atelier Embrin.

Ouverture des sites de 10h à 18h30

Eglise

Saint-Pierre-le-Vieux 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 25 20 contact@allianceetculture.fr

English : Festival du Lin Expositions

Exhibitions at the Saint Pierre le Vieux linen festival, from 10 a.m. to 6:30 p.m

– Jean-Louis RAGUENEL Church « L?Entre Deux

As a freelance textile designer, Jean-Louis?s experience with several fabric publishers in France and abroad led him to transpose his studio designs into industrial prints and weaves.

Gradually, his attention turned to the silty soils of Normandy, rich in flax fiber crops. This became his principal medium. He draws with the blue-flowered grass, kneading and shaping it to create volumes? drawings in volume.

Everything comes together, intersects and overlaps. The patterns of sinuous plants intermingle through superimposition, becoming cartographies without obscuring the real, because it’s the material, the material that we might forget is behind the pattern, but it’s the material that holds us.

– Dominique MOREAU Church « Aerial roots

For a long time, I’ve been expressing the idea of thrust, vital energy, the force of life, but also its fragility.

The earth is strong but sensitive to our actions. Seeds, tubers, sprouts, etc. emerge from my work.

Today, roots allow me to evoke all this. I bring them to light, I take them out of the underground, out of their context.

This year, the festival theme gives me the pleasure of creating aerial roots. New forms impose themselves on me.

Suspended roots or roots running along the ground, like those of certain ficus trees, the more or less pointed pneumatophores of certain cypress trees emerging from the ground, the stilt roots of mangroves, the above-ground roots of corn and those of orchids are my sources of inspiration.

I offer a range of installations created mainly in linen, using a variety of techniques.

>Linen Festival prices

15 ? 3-day multi-site wristband (14? in advance on the online ticketing service until the day before the Festival, and 15? on site (excluding the parade and visits to the Ronchay and Embrin weaving mills)

5? admission to one site only (exhibition)

Free admission for children under 12 and people with reduced mobility, excluding the parade and the Ronchay weaving and Embrin workshops.

Sites open from 10am to 6:30pm

German :

Die Ausstellungen des Leinenfestivals in saint Pierre le Vieux , von 10 bis 18.30 Uhr

– Jean-Louis RAGUENEL Kirche « L’Entre Deux »

Als freiberuflicher Textildesigner hat Jean-Louis aufgrund seiner Erfahrungen mit mehreren Stoffverlegern in Frankreich und im Ausland einen Prozess der Umsetzung von Atelierentwürfen in Drucksachen oder industrielle Webarbeiten eingeleitet.

Nach und nach richtete sich sein Blick auf die lehmigen Böden der Normandie, in denen reichlich Flachsfasern angebaut werden. Die Faser wird zu seinem wichtigsten Medium. Er zeichnet mit dem blau blühenden Gras, das geknetet und geformt wird, um schließlich Volumen zu schaffen… Volumenzeichnungen.

Alles kommt zusammen, kreuzt sich, überlagert sich. Die Motive der gewundenen Pflanzen verflechten sich durch die Überlagerung, werden zu Kartografien, ohne das Reale zu verdecken, denn es ist die Materie, diese Materie, die man hinter dem Motiv vergessen könnte, aber sie ist es, die uns zusammenhält.

– Dominique MOREAU Kirche « Luftwurzeln »

Seit langem drücke ich die Idee des Schubs, der Lebensenergie, der Lebenskraft, aber auch ihrer Zerbrechlichkeit aus.

Die Erde ist stark, aber empfindlich gegenüber unseren Handlungen. Samen, Knollen, Keime usw. tauchen in meiner Arbeit auf.

Heute erlauben es mir die Wurzeln, all dies zu evozieren. Ich stelle sie ins Licht, hole sie aus dem Untergrund, aus ihrem Kontext.

Das diesjährige Thema des Festivals bietet mir das Vergnügen, Luftwurzeln zu schaffen. Neue Formen drängen sich mir auf.

Hängende oder über den Boden laufende Wurzeln wie die einiger Ficusarten, die mehr oder weniger spitzen, aus der Erde ragenden Pneumatophoren einiger Zypressen, die Stelzenwurzeln von Mangroven, die Wurzeln von oberirdischen Maispflanzen und Orchideen sind meine Inspirationsquellen.

Ich biete verschiedene Installationen an, die hauptsächlich aus Leinen bestehen und mit unterschiedlichen Techniken hergestellt werden.

>Die Preise des Leinenfestivals

15 ? Armband mit mehreren Standorten 3 Tage (14 ? im Vorverkauf über den Online-Ticketshop bis zum Vortag des Festivals und 15 ? vor Ort (außer Parade und Besichtigungen der Weberei von Ronchay und Embrin)

5 ? Eintritt nur zu einem Ort (Ausstellung)

Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität außerhalb der Parade und außerhalb der Weberei Tissage du Ronchay und des Ateliers Embrin.

Öffnungszeiten der Standorte von 10:00 bis 18:30 Uhr

Italiano :

Mostre del festival del lino a Saint Pierre le Vieux , dalle 10.00 alle 18.30

– Jean-Louis RAGUENEL Chiesa « L’Entre Deux

In qualità di designer tessile freelance, l’esperienza di collaborazione con diversi editori di tessuti, in Francia e all’estero, ha portato Jean-Louis a trasporre i suoi progetti di studio in stampe e tessiture industriali.

Gradualmente, la sua attenzione si è rivolta ai terreni limosi della Normandia, ricchi di coltivazioni di fibre di lino. Questa fibra è diventata il suo mezzo principale. Disegna con l’erba dai fiori blu, impastandola e modellandola per creare volumi? disegni in volume.

Tutto si unisce, si interseca e si sovrappone. I disegni delle piante sinuose si mescolano per sovrapposizione, diventando cartografie senza oscurare il reale, perché è la materia, la materia che potremmo dimenticare dietro il disegno, ma è la materia che ci trattiene.

– Dominique MOREAU Chiesa « Radici aeree

Da tempo esprimo l’idea della spinta, dell’energia vitale, della forza della vita, ma anche della sua fragilità.

La terra è forte ma sensibile alle nostre azioni. Semi, tuberi, germogli, ecc. emergono dal mio lavoro.

Oggi le radici mi permettono di evocare tutto questo. Le porto alla luce, le faccio uscire dal sottosuolo, dal loro contesto.

Quest’anno, il tema del festival mi dà il piacere di creare radici aeree. Nuove forme si impongono a me.

Le radici sospese o che corrono lungo il terreno, come quelle di alcuni ficus, i pneumatofori di alcuni cipressi più o meno appuntiti che emergono dal terreno, le radici a palafitta delle mangrovie, le radici fuori terra del mais e quelle delle orchidee sono le mie fonti di ispirazione.

Offro una gamma di installazioni realizzate principalmente in lino con tecniche diverse.

prezzi del >Festival del lino

15 ? Braccialetto multi-sito di 3 giorni (14? in anticipo sul servizio di biglietteria online fino al giorno prima del Festival e 15? sul posto (esclusa la sfilata di moda e le visite alle tessiture di Ronchay e Embrin)

5? ingresso a un solo sito (mostra)

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 12 anni e per le persone a mobilità ridotta, ad esclusione della sfilata e delle visite alla tessitura Ronchay e al laboratorio Embrin.

Siti aperti dalle 10.00 alle 18.30

Espanol :

Exposiciones de la fiesta del lino en saint Pierre le Vieux , de 10h a 18h30

– Jean-Louis RAGUENEL Iglesia « L’Entre Deux

Como diseñador textil independiente, la experiencia de Jean-Louis, que trabaja con varios editores de telas -en Francia y en el extranjero-, le lleva a transponer los diseños de su estudio en estampados y tejidos industriales.

Poco a poco, su atención se centró en los suelos limosos de Normandía, ricos en cultivos de fibra de lino. Esta fibra se convierte en su principal soporte. Dibuja con la hierba de flores azules, amasándola y dándole forma para crear volúmenes… dibujos en volumen.

Todo se une, se cruza y se superpone. Los patrones de las sinuosas plantas se entremezclan por superposición, convirtiéndose en cartografías sin oscurecer lo real, porque es el material, el que podríamos olvidar tras el patrón, pero es el material que nos sostiene.

– Dominique MOREAU Iglesia « Raíces aéreas

Desde hace mucho tiempo, expreso la idea del empuje, la energía vital, la fuerza de la vida, pero también su fragilidad.

La tierra es fuerte pero sensible a nuestras acciones. De mi trabajo surgen semillas, tubérculos, brotes, etc.

Hoy, las raíces me permiten evocar todo esto. Las saco a la luz, las saco del subsuelo, de su contexto.

Este año, el tema del festival me da el placer de crear raíces aéreas. Nuevas formas se me imponen.

Las raíces suspendidas o que corren por el suelo, como las de algunos ficus, los neumatóforos de algunos cipreses más o menos puntiagudos que emergen del suelo, las raíces en zancos de los manglares, las raíces aéreas del maíz y las de las orquídeas son mis fuentes de inspiración.

Ofrezco una gama de instalaciones creadas principalmente en lino utilizando diferentes técnicas.

>Precios del Festival del Lino

15 ? Pulsera multisede de 3 días (14? por adelantado en el servicio de venta de entradas en línea hasta el día anterior al Festival y 15? in situ (excluidos el desfile de moda y las visitas a las tejedurías Ronchay y Embrin)

5? entrada a un solo lugar (exposición)

Entrada gratuita para menores de 12 años y personas con movilidad reducida, excluidos el desfile y las visitas a la tejeduría Ronchay y al taller Embrin.

Horario: de 10.00 a 18.30 h

L’événement Festival du Lin Expositions Saint-Pierre-le-Vieux a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre