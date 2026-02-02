Festi’Val du livre à Val de Virvée Val de Virvée
Maison du Temps Libre Val de Virvée Gironde
Gratuit
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-26
2ème édition du Festival du livre dans le Grand Cubzaguais.
Rencontres avec des auteurs, libraires, éditeurs, la médiathèque, dédicaces, ateliers, contes, coin lecture, spectacle, restauration, buvette. .
Maison du Temps Libre Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 85 08 41
English : Festi’Val du livre à Val de Virvée
