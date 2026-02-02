Festi’Val du livre à Val de Virvée

Maison du Temps Libre Val de Virvée Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

2ème édition du Festival du livre dans le Grand Cubzaguais.

Rencontres avec des auteurs, libraires, éditeurs, la médiathèque, dédicaces, ateliers, contes, coin lecture, spectacle, restauration, buvette. .

Maison du Temps Libre Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 85 08 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Val du livre à Val de Virvée

L’événement Festi’Val du livre à Val de Virvée Val de Virvée a été mis à jour le 2026-01-29 par Bourg Cubzaguais Tourisme