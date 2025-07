Festival du livre « Ancres & Encres » de Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue

Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Le Festival du livre revient pour notre plus grand plaisir les 19 et 20 juillet 2025, il a lieu cette année encore sur le site de la Hougue en présence de nombreux auteurs. Venez nombreux à leur rencontre pour échanger avec eux, découvrir leurs oeuvres, vous faire dédicacer leurs livres.

Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie ancresetencres1@gmail.com

English : Festival du livre « Ancres & Encres » de Saint-Vaast-la-Hougue

The Festival du livre is back for our greatest pleasure on July 19 and 20, 2025, and this year it will once again take place on the Hougue site in the presence of numerous authors. Come and meet them, talk to them, discover their works and get your books signed.

German :

Das Buchfestival kehrt zu unserem größten Vergnügen am 19. und 20. Juli 2025 zurück. Es findet auch dieses Jahr wieder auf dem Gelände von La Hougue in Anwesenheit zahlreicher Autoren statt. Kommen Sie zahlreich, um sich mit ihnen auszutauschen, ihre Werke zu entdecken und sich ihre Bücher signieren zu lassen.

Italiano :

Il 19 e 20 luglio 2025 torna la Festa del Libro, questa volta sul sito di La Hougue, con la partecipazione di numerosi autori. Venite a conoscerli, a parlare con loro, a scoprire le loro opere e a farvi autografare i libri.

Espanol :

La Fiesta del Libro vuelve los días 19 y 20 de julio de 2025, esta vez en el recinto de La Hougue, con la presencia de numerosos autores. Venga a conocerlos, a hablar con ellos, a descubrir sus obras y a que le firmen sus libros.

