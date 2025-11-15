Festival du livre Au Gray des mots Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray

Festival du livre Au Gray des mots Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray samedi 15 novembre 2025.

Festival du livre Au Gray des mots

Rue Louis Chauveau Espace Festival Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Rencontres, conférences et activités au programme, pour petits et grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse… tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots ! .

Rue Louis Chauveau Espace Festival Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03

English : Festival du livre Au Gray des mots

German : Festival du livre Au Gray des mots

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du livre Au Gray des mots Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY