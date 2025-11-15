Festival du livre Au Gray des mots Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray
Festival du livre Au Gray des mots Rue Louis Chauveau Arc-lès-Gray samedi 15 novembre 2025.
Festival du livre Au Gray des mots
Rue Louis Chauveau Espace Festival Arc-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Rencontres, conférences et activités au programme, pour petits et grands. Polar, BD, roman, littérature jeunesse… tous les styles littéraires seront représentés, vous trouverez forcément le vôtre au Gray des mots ! .
Rue Louis Chauveau Espace Festival Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 03
English : Festival du livre Au Gray des mots
German : Festival du livre Au Gray des mots
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival du livre Au Gray des mots Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-20 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY