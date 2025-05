Festival du livre – Cany-Barville, 15 juin 2025 10:00, Cany-Barville.

Seine-Maritime

Festival du livre Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

4 ème Edition

Plus de 40 écrivains, exposition de peinture, cafés littéraires et remises des prix Premières de Paroles.

Dans la salle Daniel Pierre

Entrée libre

Salle Daniel Pierre

Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 mediatheque@cany-barville.fr

English : Festival du livre

4th Edition

Over 40 writers, painting exhibition, literary cafés and Premières de Paroles awards.

In the Salle Daniel Pierre

Free admission

German :

4 ème Edition

Mehr als 40 Schriftsteller, eine Gemäldeausstellung, Literaturcafés und die Preisverleihung Premières de Paroles.

In der Halle Daniel Pierre

Freier Eintritt

Italiano :

4a edizione

Oltre 40 scrittori, una mostra di pittura, caffè letterari e premi Premières de Paroles.

Nella sala Daniel Pierre

Ingresso libero

Espanol :

4ª edición

Más de 40 escritores, una exposición de pintura, cafés literarios y los premios Premières de Paroles.

En la sala Daniel Pierre

Entrada gratuita

L’événement Festival du livre Cany-Barville a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre