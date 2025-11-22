Festival du livre Colmar

Festival du livre Colmar samedi 22 novembre 2025.

Festival du livre

Parc des Expositions Colmar Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

2025-11-22 2025-11-23

La magie des mots, le plaisir de lire !

Pour sa 36e édition, le Salon du livre de Colmar a choisi un thème évocateur et profondément signifiant Au bonheur des mots .

Cette thématique n’est pas simplement un intitulé accrocheur, mais une véritable invitation à redécouvrir ce qui fait l’essence même de la littérature. Les mots, loin d’être de simples outils de communication, se révèlent être de puissants vecteurs d’émotions, des fenêtres ouvertes sur le monde et de véritables catalyseurs de transformation personnelle et collective. 0 .

Parc des Expositions Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 99 56 06 festivaldulivre@colmar.fr

English :

The magic of words, the pleasure of reading!

German :

Die Magie der Worte, die Freude am Lesen!

Italiano :

La magia delle parole, il piacere della lettura!

Espanol :

La magia de las palabras, el placer de la lectura

