Festival du livre, cultivez votre curiosité La Broque

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
Les médiathèques de La Broque, de La Locomotive à Wisches et de Schirmeck avec la participation de la Bibliothèque De Russ organisent leur 1er festival du livre ! Retrouvez-y des auteurs et de nombreux exposants, des animations variées, des spectacles et expositions ainsi que des foodtrucks pour la restauration. Un programme riche pour développer et cultiver votre curiosité ! .
166 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est festivaldulivre.bruche67130@gmail.com
