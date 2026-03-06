Festival du livre, cultivez votre curiosité

166 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les médiathèques de La Broque, de La Locomotive à Wisches et de Schirmeck avec la participation de la Bibliothèque De Russ organisent leur 1er festival du livre ! Retrouvez-y des auteurs et de nombreux exposants, des animations variées, des spectacles et expositions ainsi que des foodtrucks pour la restauration. Un programme riche pour développer et cultiver votre curiosité ! .

166 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est festivaldulivre.bruche67130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival du livre, cultivez votre curiosité La Broque a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche