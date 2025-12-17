FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE EN OCCITANIE Saint-Orens-de-Gameville

FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE EN OCCITANIE

DIVERS LIEUX Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-14

Le festival est de retour à Saint-Orens de Gameville pour deux jours de fête et dans les communes de Toulouse Métropole pour sa 24e édition autour de la poésie dans la littérature jeunesse.

Présent sur plusieurs communes de la métropole toulousaine, il célèbre la littérature jeunesse sous toutes ses formes albums, romans, BD, mais aussi arts visuels et scènes. Le festival propose une programmation riche et variée rencontres avec des auteurs et illustrateurs, ateliers d’écriture et d’illustration, débats, expositions, spectacles et lectures, sans oublier des dédicaces, des prix littéraires et des rendez-vous professionnels. L’événement vise à ouvrir les portes des livres aux enfants, adolescents et familles, à stimuler l’imaginaire, à encourager le goût de la lecture tout en favorisant la rencontre, l’échange et la curiosité. Fidèle à son ambition, le festival s’adresse à tous, du plus jeune lecteur au plus passionné et donne à voir la diversité et la vitalité de la littérature jeunesse d’aujourd’hui.

Le temps fort Rendez-vous au au Gymnase du Lycée Pierre Paul Riquet, à Saint-Orens de Gameville les 24 & 25 janvier. La commune accueille un concentré d’ateliers créatifs, de spectacles, de dédicaces et d’animations pour toute la famille. Une ambiance festive, des auteurs en rencontre directe avec vous et une énergie communicative c’est LE moment à ne pas manquer !

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 63 98 83 contact@festival-livre-jeunesse.fr

English :

The festival returns to Saint-Orens de Gameville for two days of festivities, and to the communes of Toulouse Métropole for its 24th edition, focusing on poetry in children’s literature.

