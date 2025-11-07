Festival du livre de jeunesse Place de la Haute Vieille Tour Rouen
Festival du livre de jeunesse Place de la Haute Vieille Tour Rouen vendredi 7 novembre 2025.
Festival du livre de jeunesse
Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-07
La nouvelle édition du festival du livre jeunesse est placée sous le thème des Mots Mêlés. Du 7 au 9 novembre, découvrez une large sélection de livres et de nombreuses animations. Dédicaces, rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, lectures à voix haute et ateliers donnent envie de lire et de feuilleter de belles pages. .
Place de la Haute Vieille Tour Halle aux Toiles Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 37 38
English : Festival du livre de jeunesse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival du livre de jeunesse Rouen a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Rouen tourisme