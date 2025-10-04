Festival du Livre de Lillebonne 2025 Lillebonne

Festival du Livre de Lillebonne 2025 Lillebonne samedi 4 octobre 2025.

Festival du Livre de Lillebonne 2025

Salle des Aulnes Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Pour cette 3ème édition, retrouvez des professionnels du livre, un salon de thé, un café polar mais aussi des ateliers, du troc et plus encore.

RDV le samedi 4 octobre de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h dans deux salles la salle des Aulnes et la salle de la Presqu’île

Retrouvez aussi la nuit de la lecture samedi 4 octobre de 19h à 01h. Réservation sur le site de la commune. .

Salle des Aulnes Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

English : Festival du Livre de Lillebonne 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du Livre de Lillebonne 2025 Lillebonne a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme