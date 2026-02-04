Festival du Livre de Paris Grand Palais Paris

Ne manquez pas l’événement inédit du vendredi soir : le Grand Palais s’anime pour une nocturne culinaire unique, où littérature, gastronomie et arts de la table se mêlent pour offrir aux visiteurs un voyage inoubliable entre récits et saveurs du monde.

Placée sous le signe du voyage, la programmation du Festival s’enrichit d’un thème foisonnant, propice à l’exploration des grands enjeux contemporains, à travers une offre plurielle mêlant rencontres, lectures, spectacles et expériences inédites.

Comme les années précédentes, les bibliothèques de la Ville de Paris accueilleront des rencontres avec des auteurs de renom, où l’échange et le partage avec le public occuperont une place centrale.

Le Festival du Livre de Paris renforce également son offre à destination de la jeunesse avec de nouveaux espaces ludiques et familiaux. De nombreuses rencontres, animations, performances musicales, lectures à voix haute, moments de partage avec les autrices, les auteurs, les illustratrices et les illustrateurs, ou encore avec les personnages et mascottes préférés des plus jeunes lecteurs et lectrices, seront programmés.

Tous les genres seront représentés et le programme officiel proposera plus de 300 rencontres, faisant du Festival du Livre de Paris un voyage inoubliable au cœur des mondes littéraires.

Sous la verrière lumineuse du Grand Palais, l’édition 2026 du Festival du Livre de Paris prépare de belles surprises. Embarquez pour l’événement littéraire de l’année !

Du vendredi 17 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

vendredi

de 08h30 à 23h00

samedi

de 09h00 à 20h00

dimanche

de 09h00 à 19h00

payant

Gratuit pour les moins de 25 ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

https://www.festivaldulivredeparis.fr/ https://www.facebook.com/festivaldulivredeparis



