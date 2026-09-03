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FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE Prades

vendredi 16 octobre 2026 · Prades

FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE Prades

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prades

FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

18h: Sur le passage de Jacques Vaché à travers une très courte unité de temps
19h30 Auberge espagnole salle Jean Cocteau
30h30 Arthur Cravan, une vie à corps perdu
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 74 09 38 04 

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English :

6:00 p.m.: *Jacques Vaché: A Very Brief Moment in Time*
7:30 p.m.: *Auberge Espagnole* in the Jean Cocteau Hall
8:30 p.m.: *Arthur Cravan: A Life Lived to the Fullest*

L’événement FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE Prades a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI CONFLENT CANIGO

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