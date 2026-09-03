FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE Prades
vendredi 16 octobre 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
18h: Sur le passage de Jacques Vaché à travers une très courte unité de temps
19h30 Auberge espagnole salle Jean Cocteau
30h30 Arthur Cravan, une vie à corps perdu
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 74 09 38 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6:00 p.m.: *Jacques Vaché: A Very Brief Moment in Time*
7:30 p.m.: *Auberge Espagnole* in the Jean Cocteau Hall
8:30 p.m.: *Arthur Cravan: A Life Lived to the Fullest*
L’événement FESTIVAL DU LIVRE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES: CHEMINS DE TRAVERSE Prades a été mis à jour le 2026-09-03 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- Patrimoine : nous voilà ! (Journées du matrimoine en Conflent), Salle du Foirail, Prades 18 septembre 2026
- INAUGURATION ET VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE MARTIAL LAMBERT Prades 18 septembre 2026
- CONFÉRENCE GESTICULÉE REPEUPLER LA FRANCE Prades 18 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA MANUFACTURE HENRI PRIVAT Prades 19 septembre 2026
- DANS LA PEAU D’UN RESTAURATEUR D’ŒUVRES D’ART Prades 19 septembre 2026