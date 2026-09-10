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Festival du livre de Sète « Les Automn’Halles » Médiathèque François-Mitterrand

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque François-Mitterrand · Sète

Festival du livre de Sète « Les Automn’Halles » Médiathèque François-Mitterrand

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
18:00
Heure de fin
18:00
Lieu
Médiathèque François-Mitterrand
Adresse
Bd Danièle-Casanova
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
Gratuit

Bonjour,

Les Automn’Halles, festival du livre de Sète, reviennent pour leur 17e édition du 23 au 27 septembre 2026. Cet événement culturel rassemble plus de 60 auteurs, des éditeurs régionaux, et propose 15 rencontres et des dédicaces pour tous les publics autour du thème : « La mer en partage ».

Elles s’ouvriront officiellement le mercredi 23 septembre au musée Paul-Valéry avec un hommage à George Sand pour les 150 ans de sa disparition. La Compagnie du moment (Toulouse) avec la comédienne Nathalie Barolle offrira une lecture théâtralisée de « Moi George Sand – L’amoureuse affranchie » (Hello Éditions – 2026) de Vanessa Roma. D’autres événements suivront avant le week-end de Rencontres et dédicaces qui se déroulera à la médiathèque François-Mitterrand, par exemple, la grande soirée du vendredi 25/09 au Conservatoire Manitas-de-Plata avec de 18 h à 19 h la lecture musicale par Léonor de Réconda suivie à 19 h 30 d’une conversation croisée entre Antoine. Compagnon, Alain Ferry et Jean Lebrun.

Voici le lien pour consulter le programme à feuilleter :

https://online.fliphtml5.com/AutomnHalles/tfmr/#p=1

Plus de renseignements sur le site : https://www.lesautomnhalles.fr/

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