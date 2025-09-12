Festival du livre du Haut Quercy inauguration Martel

Festival du livre du Haut Quercy inauguration Martel vendredi 12 septembre 2025.

Festival du livre du Haut Quercy inauguration

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Inauguration suivi par une rencontre avec Séverine Chevalier autour de Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), lu par Laurence Cordier

Buffet

Inauguration suivi par une rencontre avec Séverine Chevalier autour de Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), lu par Laurence Cordier

Buffet .

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Inauguration followed by a meeting with Séverine Chevalier to discuss Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), read by Laurence Cordier

Buffet

German :

Eröffnung gefolgt von einem Treffen mit Séverine Chevalier um Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), gelesen von Laurence Cordier

Buffet

Italiano :

Apertura seguita da una conferenza con Séverine Chevalier su Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), letta da Laurence Cordier

Buffet

Espanol :

Inauguración seguida de un encuentro con Séverine Chevalier para hablar de Théorie de la disparition (La Manufacture de livres), leída por Laurence Cordier

Buffet

L’événement Festival du livre du Haut Quercy inauguration Martel a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Dordogne