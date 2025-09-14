Festival du livre du Haut Quercy pique nique partagé et musical Lacave

Festival du livre du Haut Quercy pique nique partagé et musical

lieu dit Bougayrou Lacave Lot

Gratuit

Début : 2025-09-14 13:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Vous apportez ce que vous voulez, l’association se charge du pain, des fromages, et des boissons. Et le duo Emosa s’occupe de la musique !

Au Domaine du Bougayrou (en cas de pluie au restaurant du Port à Creysse) .

lieu dit Bougayrou Lacave 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

You bring what you want, the association takes care of the bread, cheese and drinks

German :

Sie bringen mit, was Sie wollen, der Verein kümmert sich um Brot, Käse und Getränke

Italiano :

Voi portate quello che volete, l’associazione si occupa di pane, formaggio e bevande

Espanol :

Tú traes lo que quieras, la asociación se encarga del pan, el queso y las bebidas

