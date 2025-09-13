Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Bénédicte Dupré La Tour Martel

Martel Lot

Début : 2025-09-13 10:30:00

LA RUEE VERS L’OR Rencontre avec Bénédicte Dupré La Tour autour de Terres promises (Le Panseur), lu par Laura Guitteny

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

LA RUEE VERS L?OR: Interview with Bénédicte Dupré La Tour about Terres promises (Le Panseur), read by Laura Guitteny

German :

LA RUEE VERS L?OR: Treffen mit Bénédicte Dupré La Tour zu Terres promises (Le Panseur), gelesen von Laura Guitteny

Italiano :

LA RUEE VERS L’OR: incontro con Bénédicte Dupré La Tour per parlare di Terres promises (Le Panseur), letto da Laura Guitteny

Espanol :

LA RUEE VERS L’OR: Encuentro con Bénédicte Dupré La Tour para hablar de Terres promises (Le Panseur), leído por Laura Guitteny

