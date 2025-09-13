Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Bérénice Pichat Meyronne

Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Bérénice Pichat Meyronne samedi 13 septembre 2025.

Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Bérénice Pichat

Jardins de l’ancien couvent Meyronne Lot

Un huit clos haletant Rencontre avec Bérénice Pichat autour de La Petite Bonne (Les Avrils), lu par Laura Guitteny et Laurence Cordier

En cas de pluie repli à la salle des fêtes

Jardins de l’ancien couvent Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

A breathtaking eight clos Meeting with Bérénice Pichat about La Petite Bonne (Les Avrils), read by Laura Guitteny and Laurence Cordier

In case of rain, retreat to the salle des fêtes

German :

Ein atemraubender Achtkampf Treffen mit Bérénice Pichat rund um La Petite Bonne (Les Avrils), gelesen von Laura Guitteny und Laurence Cordier

Bei Regen Ausweichen in den Festsaal

Italiano :

Un avvincente otto chiusure: Incontro con Bérénice Pichat su La Petite Bonne (Les Avrils), letto da Laura Guitteny e Laurence Cordier

In caso di pioggia, ritirarsi nella sala del villaggio

Espanol :

Un apasionante ocho clos Encuentro con Bérénice Pichat sobre La Petite Bonne (Les Avrils), leído por Laura Guitteny y Laurence Cordier

En caso de lluvia, retirada a la sala del pueblo

