Festival du livre du Haut Quercy rencontre avec Bérénice Pichat Meyronne samedi 13 septembre 2025.
Jardins de l’ancien couvent Meyronne Lot
Gratuit
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Un huit clos haletant Rencontre avec Bérénice Pichat autour de La Petite Bonne (Les Avrils), lu par Laura Guitteny et Laurence Cordier
En cas de pluie repli à la salle des fêtes
Jardins de l’ancien couvent Meyronne 46200 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
A breathtaking eight clos Meeting with Bérénice Pichat about La Petite Bonne (Les Avrils), read by Laura Guitteny and Laurence Cordier
In case of rain, retreat to the salle des fêtes
German :
Ein atemraubender Achtkampf Treffen mit Bérénice Pichat rund um La Petite Bonne (Les Avrils), gelesen von Laura Guitteny und Laurence Cordier
Bei Regen Ausweichen in den Festsaal
Italiano :
Un avvincente otto chiusure: Incontro con Bérénice Pichat su La Petite Bonne (Les Avrils), letto da Laura Guitteny e Laurence Cordier
In caso di pioggia, ritirarsi nella sala del villaggio
Espanol :
Un apasionante ocho clos Encuentro con Bérénice Pichat sobre La Petite Bonne (Les Avrils), leído por Laura Guitteny y Laurence Cordier
En caso de lluvia, retirada a la sala del pueblo
